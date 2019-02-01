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В Японии и-за выпавшего снега самолет съехал с рулежной дорожки

Сегодня, 10:12

На борту авиалайнера находились 200 пассажиров

Фото: wikipedia.org
Фото: wikipedia.org.
В Японии и-за выпавшего снега самолет съехал с рулежной дорожки //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/3fe/eb5/5c53feeb5829d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/3fe/eb5/5c53feeb5829d.jpg Другие страны На борту авиалайнера находились 200 пассажиров

В токийском аэропорту Нарита из-за выпавшего ночью снега за пределы рулежной дорожки выкатился авиалайнер Boeing 787 японской компании Japan Airlines. Об этом сообщают СМИ.

Как выяснилось, самолет прилетел в Токио из Нью-Дели. Пилот лайнера не смог справиться с управлением самолета, когда левая часть шасси во время движения попала на припорошенный снегом скользкий участок покрытия.

В результате инцидента никто из находившихся на борту 200 пассажиров и членов экипажа не пострадал. Также часть рулежных дорожек в аэропорту была закрыта в течение часа.

Ранее из-за снежного шторма в США были отменены до 1500 авиарейсов, большинство самолетов должны были вылететь из чикагских аэропортов О'Хара и Мидуэй. Также продолжает засыпать снегопадами, вызванными зимним штормом "Габриэль", что сопровождается сопутствующими погодными проблемами, и Францию.

 

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Тег Япония, снег, самолет, Токио

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Источник:

ТАСС

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