В Японии и-за выпавшего снега самолет съехал с рулежной дорожки
На борту авиалайнера находились 200 пассажиров
В токийском аэропорту Нарита из-за выпавшего ночью снега за пределы рулежной дорожки выкатился авиалайнер Boeing 787 японской компании Japan Airlines. Об этом сообщают СМИ.
Как выяснилось, самолет прилетел в Токио из Нью-Дели. Пилот лайнера не смог справиться с управлением самолета, когда левая часть шасси во время движения попала на припорошенный снегом скользкий участок покрытия.
В результате инцидента никто из находившихся на борту 200 пассажиров и членов экипажа не пострадал. Также часть рулежных дорожек в аэропорту была закрыта в течение часа.
Ранее из-за снежного шторма в США были отменены до 1500 авиарейсов, большинство самолетов должны были вылететь из чикагских аэропортов О'Хара и Мидуэй. Также продолжает засыпать снегопадами, вызванными зимним штормом "Габриэль", что сопровождается сопутствующими погодными проблемами, и Францию.
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