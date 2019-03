В Японии неизвестные подорвали баллоны с газом на американской военное базе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/894/e47/5c9894e47e358.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/894/e47/5c9894e47e358.jpg 2019-03-25T10:48:00+02:00 Другие страны Взрывы произошли недалеко от командного центра американских войск

Японское оборонное бюро сообщило, что на военной базе США в Окинаве взорвалось несколько газовых баллонов, передает NHK.

Чиновники бюро говорят, что взрывы произошли у входа на втором этаже офиса в лагере Зукеран, где находится командный центр американских войск в южной префектуре Японии.

Американские военные говорят, что обнаружили, что часть ограждения вокруг лагеря была сломана. Военная полиция США и местная полиция подозревают, что злоумышленники, вероятно, проникли на базу через забор, подложили неизвестное количество газовых баллонов и взорвали их.

В результате инцидента пострадавших нет.

No evacuation over blasts at US #Sagami Depot facility, fire crews putting out fire http://t.co/z5lSUqHbIS#Kanagawapic.twitter.com/dlYIBXh399