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В Японии неизвестные подорвали баллоны с газом на американской военное базе

Сегодня, 10:48

Взрывы произошли недалеко от командного центра американских войск

Фото: twitter.com/serow92
Фото: twitter.com/serow92.
В Японии неизвестные подорвали баллоны с газом на американской военное базе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/894/e47/5c9894e47e358.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/894/e47/5c9894e47e358.jpg Другие страны Взрывы произошли недалеко от командного центра американских войск

Японское оборонное бюро сообщило, что на военной базе США в Окинаве взорвалось несколько газовых баллонов, передает NHK.

Чиновники бюро говорят, что взрывы произошли у входа на втором этаже офиса в лагере Зукеран, где находится командный центр американских войск в южной префектуре Японии.

Американские военные говорят, что обнаружили, что часть ограждения вокруг лагеря была сломана. Военная полиция США и местная полиция подозревают, что злоумышленники, вероятно, проникли на базу через забор, подложили неизвестное количество газовых баллонов и взорвали их.

В результате инцидента пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что окружной суд города Наха (префектура Окинава) обязал правительство Японии выплатить компенсацию местным жителям за шум от самолетов ВВС США, находящихся на базе Кадена. Сумма выплаты по групповому иску, в котором участвовали 22 тысячи человек, составляет 30 миллиардов иен (около 264 миллионов долларов).

Суд удовлетворил иск местных жителей, которые посчитали, что шум от американской авиации превышает установленные законом ограничения, как в дневное, так и в ночное время, что приводит к проблемам со здоровьем. Вместе с тем, суд отклонил требование о полном запрете на полеты военных самолетов и конвертопланов MV-22 Osprey в этом районе.

Также сообщалось, что в Японии разбился американский военный вертолет.

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Тег Япония, взрыв, военная база

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