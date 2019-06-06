В Японии поезд метро сошел с рельсов

ЧП произошло из-за неубранного стрелочного механизма

Фото: Wikipedia

Поезд сошел с рельсов на линии метро в японском городе Иокогама, расположенном рядом с Токио. Об этом сообщил телеканал NHK.

В поезде находились около 120 пассажиров. В результате инцидента никто из них не пострадал. Движение по "голубой" ветке метро, проходящей через центр города, временно приостановлено.

Как отмечает телеканал, ЧП произошло из-за неубранного стрелочного механизма, который используется для перевода технического поезда, проводящего ночные инспекции, с основных рельсов на вспомогательные. Такие технические проверки осуществляются регулярно. Это первый сход с рельсов поезда на "голубой" ветке метро Иокогамы после ее открытия в 1972 году.

Напомним, что в Японии начали тестировать самый быстрый в мире поезд, который должен будет проноситься через всю страну, словно стрела.

Скоростной поезд Alfa-X для линий "Синкансэн" способен разгоняться до 400 километров в час. До сих пор поезда "Синкансэн" развивали скорость до 320 километров в час.

Alfa-X своим внешним видом напоминает стрелу. Поезд имеет серебряный корпус, от буквы "Х", расположенной за кабиной машинистов, тянутся две зеленые линии до конца всего поезда.

Тестирование Alfa-X продлится три года. Состав вывели на маршрут между станциями Сэндай и Син-Аомори, где поезд будет курсировать два раза в неделю.

В общую эксплуатацию поезд введут не раньше 2030 года. Планируется, что такие поезда будут курсировать между островами Хонсю и Хоккайдо.

Фото: Getty Images

Напомним, ранее в Японии появилась жд-станция без входа и выхода. Остановка с навесом расположена над рекой Нишики в самом живописном ее месте, окруженном поросшими густым лесом горами. Пассажиры выходят на этой станции только для того, чтобы полюбоваться пейзажами.

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