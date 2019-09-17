В Японии повара готовили блюдо с помощью экскаваторов

Едой из одного чана удалось накормить более 35 тысяч человек

В японском городе Ямагата на осеннем фестивале повара приготовили высокотехнологическое рагу – традиционное блюдо "имони" готовили в огромном чане высотой в шесть с половиной метров.

В ходе приготовления рагу перемешивали и разделяли на меньшие порции с помощью экскаватора. На приготовление блюда пошло четыре тонны листьев таро и почти 1500 килограммов мяса.

В очередь за деликатесом гости фестиваля вставали с самого утра. Рагу хватило на всех – повара сделали более 35 тысяч тарелок еды.

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Напомним, ранее мы писали, что россиянка по ошибке оставила семь тысяч долларов чаевых. Женщина совершенно случайно оставила официанту 7,7 тысячи франков (около 7,7 тысячи долларов). Произошло это при оплате счета за чашку кофе и кусок торта в обычной швейцарской шашлычной. Кроме этого, мы писали, что в России официант вернул 4 млн рублей, забытые в ресторане.

Стоит добавить также, что во время нобелевского банкета в честь вручения самой известной премии мира произошел нелепый курьез. Официант из Литвы по имени Вадимас случайно уронил закуску с запеченным сельдереем на пиджак профессора молекулярной и клеточной биологии Дана Лархаммара.

Он решил незаметно исправить ситуацию и попытался вытереть спину академика. По словам Вадимаса, конфликта между ними не возникло, а ресторан позже оплатил ученому химчистку.

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