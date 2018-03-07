В Японии проснулся вулкан из фильма о Бонде

Сегодня, 01:20

Власти запретили местным жителям приближаться к вулкану и объявили третий уровень опасности


Вулкан из фильма о Джеймсе Бонде проснулся в Японии. Огненная гора Симмоэ, которую снимали в одной из частей "Бондианы", выбросила в небо столб пепла высотой более двух километров.

Власти запретили местным жителям приближаться к вулкану и объявили третий уровень опасности. Отметим, четвертый уровень опасности означает подготовку к эвакуации. В аэропорту неподалеку от вулкана отменили несколько десятков рейсов. Последний раз Симмоэ извергался семь лет назад.

Напомним, сейсмологи считают, что один из самый опасных супервулканов мира – американский Йеллоустоун, – готовится к извержениюЗа прошлый год сейсмологи насчитали приблизительно тысячу землетрясений в районе супервулкана, а 8 февраля этого года наблюдалась новая сейсмическая активность.

Уже скоро произойдет новое землетрясение и, соответственно, выброс лавы. Если верить показаниям сейсмологов, количество расплава критическое (камера наполнена на 50%). Таким образом, новое извержение не за горами.

Ранее ученые обнаружили новые данные о Йеллоустоуне, что делает этот супервулкан еще более опасным.

Также сообщалось, что в гейзере вулкана нашли лекарство, которое способно спасти миллионы жизней.
Япония, Джеймс Бонд, вулкан, извержение, пепел, Симмоэ

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