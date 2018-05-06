В ЮАР жираф на игровой ферме убил известного кинорежиссера

Хозяева животного утверждают, что жираф не виноват. По их мнеию, кинорежиссер не соблюдал технику безопасности

Режиссер Карлос Карвальо, известный своими фильмами о дикой природе, в Южной Африке на одной из местных игровых ферм снимал животных крупным планом, когда жираф Джеральд ударил его с такой силой, что мужчину отбросило на несколько метров. Он был доставлен в больницу Йоханнесбурга, где умер от полученных травм. Об этом сообщает The Telegraph.

Животное в настоящее время продолжат находиться на игровой ферме, куда туристы приезжают понаблюдать за дикой природой. Хозяева фермы настаивают, что жираф не виновен. По их словам, Карвальо не соблюдал правила безопасности.

Как уточнил коллега режиссера, жираф появился неожиданно, и тот не успел среагировать.

Карвальо начал карьеру в 1992 году и стал известен благодаря фильмам о дикой природе. В 2003 году он получил специальный приз Каннского кинофестиваля, а в 2014 году – награду Африканской киноакадемии за картину "Забытое королевство".

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