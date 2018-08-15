Видеохит: в Таиланде отец-одиночка надел платье на празднование Дня матери

Сегодня, 02:18

Таец Чаччи Сэм Панутай воспитывает двух мальчиков Озона и Имсома, после того, как их мать оставила семью и переехала в Европу


Отец-одиночка из Таиланда Чаччи Сэм Панутай надел платье ради празднования Дня матери со своими детьми в школе. Таец Чаччи Сэм Панутай воспитывает двух мальчиков Озона и Имсома, после того, как их мать оставила семью и переехала в Европу, пишет "Обозреватель" со ссылкой на Buzzfeed News.

На празднике ко Дню матери, который организовали в школе Озона и Имсома есть традиция – ребенок должен встать на колени перед своей мамой и поблагодарить ее за все, что она делает.

Чтобы дети не чувствовали себя обделенными и оставленными, из-за ситуации в семье, Чаччи надел на праздник платье и попытался заменить мать для маленьких мальчиков.

Подруга Чаччи засняла этот момент и выложила в Facebook. В сети видео просмотрели шесть миллионов раз.

"Всем это очень понравилось и все смеялись и делали фотографии с ним. Его сыновья совершенно не были растеряны и понимали, зачем папа надел платье", – рассказала она.

Напомним, в Марокко отец девяти детей случайно узнал, что всегда был бесплоден.

Также мы писали, что жена отомстила мужу за измену: похудела на 100 кг и сделала из него посмешище. После того как Андреа рассказала пользователям Twitter, что бросила мужа, они поддержали ее решение, а Робу посоветовали теперь кусать локти.

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