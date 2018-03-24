Видеошок: аномальная буря превратила остров Крит в Марс

Жители Крита говорят, что такого еще не видели

На острове Крит закончилась пыльная буря, которая пришла на остров с побережья Северной Африки. Об этом сообщает Turprofi.com.ua.

"Сейчас уже все нормально, но вчера было как на Марсе", – сообщил директор туристической компании Димитрис Харитидис.

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По его словам, обычно в марте и до середины апреля на острове дует южный ветер из Африки: курорты на пару дней покрывает пылью, а потом идет красный дождь.

"Когда у нас сильный южный ветер, то переносят рейсы, так как самолетам неудобно садиться. Но то, что было вчера, наверное, произошло впервые. Почти все жители Крита говорят, что такого еще не видели. Вчера даже трудно было дышать: 17 человек попали в больницы – в основном, пожилые люди", – говорится в сообщении.

Напомним, снег желтого и розового цвета выпал в ряде населенных пунктов на юге Одесской области, сообщают пользователи соцсетей, выкладывая соответствующие фотографии.

Мэр Измаила Андрей Абрамченко на своей странице в Facebook сообщил, что образцы снега были направлены в Дунайскую гидрометобсерваторию и Одесский лабораторный центр Государственной службы Украины по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей для лабораторных исследований.

Также сообщалось, что в США под супервулканом обнаружили зону аномалий.