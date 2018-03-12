Видеошок: девушка спасла животное, которое могло утонуть: им оказался ядовитый тарантул

Большой паук застрял на ветке посреди дороги, которую залило водой, и не мог оттуда выбраться

В австралийский штат Квинсленд на северо-востоке континента пришел тропический циклон. 10-11 марта в штате прошли сильнейшие ливни. Некоторые места затопило водой — максимальная ее глубина достигает метра. В воде замечают змей, крокодилов и даже акул, пишет Mashable.

Но паводок опасен не только для людей. Большой паук, которого специалисты относят к восточным тарантулам, застрял на ветке посреди дороги, которую залило водой, и не мог оттуда выбраться.

К счастью для него, мимо проходила местная жительница Андреа Гофтон. Девушка спасла животное и сняла это на видео. Для этого ей самой пришлось спуститься в воду. Ее не смутили ни размеры паука, ни то, что при укусе яд восточных тарантулов может вызывать неприятные симптомы, в том числе сильную тошноту.

Процесс спасения Андреа сняла на видео с разных сторон, держа под ним раскрытую ладонь, чтобы показать его размеры. Затем она подняла всю ветку, на которой сидело членистоногое, и перенесла ее на сухое место рядом с деревом авокадо, где он мог спокойно сойти на землю. Видеозаписями произошедшего Андреа поделилась в своем фейсбуке.

После того, как о спасении паука написали несколько СМИ, в комментариях к видео заметно прибавилось позитива.

Но изначально некоторые отнеслись к поступку Андреа без энтузиазма. Пользователи написали несколько замечаний вроде "Зачем кому-то его спасать?" или "Посмотри на его размер, он же может съесть всю твою семью", "Нужно было просто оставить его тонуть, этому миру не нужен такой негатив".

С этими комментаторами не согласен Алан Хендерсон, эксперт по паукообразным из местного парка дикой природы. Он рассказал изданию Daily Mail, что паука скорее всего вымыло потоком воды из его укрытия, и если бы не Андреа, он мог бы погибнуть.

Но в Квинсленде этот вид находится под защитой, поэтому спасти его представителя — правильный поступок, если люди не хотят, чтобы он оказался под угрозой вымирания, как необычайно милый тасманийский дьявол с острова, тоже входящего в состав Австралии.

"Замечательно, что кто-то уделил время его спасению. Но многие просто убили бы его только из-за необоснованного страха и мифов о том, насколько опасны пауки", – отметил ученый.

По словам Алана, сам поток, из-за которого тарантул оказался на ветке, не был для него опасен, но оставил его беззащитным для хищников. А вот упав в воду, паук, которому, судя по видео, было больше десяти лет, неминуемо утонул бы.

"Конечно, в воде он бы утонул, хотя волоски на его теле некоторое время помогали бы ему держаться на плаву", – сказал эксперт.

Когда люди в комментариях спрашивают Андреа, как она не боится жить в Австралии, она отвечает, что ни за что не хотела бы жить где-то еще.

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Напомним, ранее в сети появилось видео, на котором телеведущая из Румынии Иллинка Виндичи начала раздеваться в прямом эфире популярного шоу "Браво, у вас есть стиль". Во время диалога с дизайнерами и героями телепередачи Виндичи неожиданно задрала подол вечернего платья прямо на сцене. При этом женщина истерично трясла юбкой, демонстрируя всем ноги и нижнее белье. Как стало известно, ведущая панически боится пауков – в какой-то момент ей показалось, что насекомое залезло ей в трусики.

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