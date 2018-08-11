Видеошок: на открытии секонд-хенда в Беларуси произошла массовая давка

Жители белорусского Гродно на открытии самого большого в городе секонд-хенда выстроились в огромную очередь и устроили давку. Открытие магазина было назначено на утро 10 августа, но белорусы начали занимать места в очереди еще с вечера 9 августа. В сеть попало видео произошедшего.

К 23:00 четверга у секонд-хенда уже дежурили около 20 человек, в основном молодежь.

"Да, мы гонимся за шмотками и брендами, поэтому приходим сюда первыми. Были у магазина где-то в 20:00, а уже к ночи стали подтягиваться и другие люди", — рассказал в опубликованном видео один из них.

К девяти часам утра на лестнице ждали уже 200 человек. Причем, не только молодежь, но и пенсионеры. Руководство магазина обещало, что первой сотне клиентов сделают подарки. Также работал бесплатный фудкорт.

"Вы думаете, мы от хорошей жизни здесь стоим? Нам стыдно, что мы вынуждены покупать одежду в таких магазинах. Вот до чего докатился белорусский народ", — объяснила одна из пожилых жительниц Гродно.

Напомним, в российском Курске местные жители выстроились в очередь за бесплатными подарками, которые раздавали представители одной из политических партий. Однако очередь быстро превратилась в изрядную давку, которая была снята на видео.

Ранее в Набережных Челнах Республики Татарстан РФ более 3 тысяч человек устроили давку во время розыгрыша призов от сети магазинов косметики. Организаторы разыгрывали автомобиль, смартфоны, планшеты и подарочные сертификаты, но не учли количество человек, решивших принять участие в акции. В ожидании конкурса посетители заняли все этажи и эскалаторы. Сообщается, что во время мероприятия едва не погибла одна из участниц — девушку прижали к перилам эскалатора, и они сломались, не выдержав натиска людей.