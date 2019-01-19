Видеошок: парень завел сколопендру длиной с кошку

Мужчина держит 43-сантиметровую ядовитую многоножку прямо в квартире

Видеошок: парень завел сколопендру длиной с кошку 2019-01-19T05:26:00+02:00 Другие страны Мужчина держит 43-сантиметровую ядовитую многоножку прямо в квартире

Парень с Тайваня завел себе такую в качестве домашнего животного. Мужчина держит 43-сантиметровую ядовитую многоножку прямо в квартире и, судя по видео, души в ней не чает.

Студент по имени Нил Ченг Ле живет на Тайване и изучает биологию. В 2014 году он захотел завести себе домашнее животное, но к котикам и собачкам душа, по всей видимости, не лежала. Парень купил себе гигантскую ядовитую сколопендру, пишет DailyMail.

На тот момент членистоногое было еще совсем крошечным. За пять лет многоножка выросла почти до полуметра — сейчас длина питомца Нила составляет 43 сантиметра.

Однако храброго владельца сколопендры не смущают такие размеры. Как и то, что питомец ядовит.

"Конечно, держать дома ядовитое членистоногое — это риск, который не должен брать на себя человек без опыта. Их укусы могут быть очень болезненными, но я никогда не чувствую себя в опасности, потому что я опытный владелец этих животных. У меня нет никаких проблем с тем, что она ползает по мне, а я кормлю ее с рук", – рассказывает парень.

Укус такой сколопендры может быть не только болезненным — зверек Нила принадлежит к породе Scolopendra gigantea, и их яд способен убить жертву, в 15 раз превышающую размерами самого хищника.

Впрочем, непохоже, чтобы это беспокоило Нила. Мужчина не боится кормить свою любимицу с рук. Любимым лакомством сколопендры является кошачий корм, и парень всегда готов предложить питомцу пару кусочков. А потом еще и по головке погладить. Также парень не боится разрешать своей питомице свободно ползать по своему телу.

Несмотря на то что Нил очень доволен своеобразным животным, он говорит, что не советует заводить такого питомца всем подряд, просто потому что "захотелось".

Ранее мы писали, что американка нашла огромного таракана в своем ухе.

А индонезиец заснял "адского мотылька" с четырьмя хвостами. Существо на видео имеет тело мотылька с четырьмя усиками, растущими из брюшной полости.

Вы сейчас просматриваете новость " Видеошок: парень завел сколопендру длиной с кошку". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...