Видеошок: слон атаковал автомобиль с туристами

Сегодня, 03:30

Животное разбило лобовое стекло и насмерть перепугало пассажиров


Агрессивный слон напал на автомобиль с пассажирами недалеко от города Катарагама на Шри-Ланке.

Животное разбило лобовое стекло и насмерть перепугало пассажиров. Все происходящее снимал видеорегистратор.

Водитель дал задний ход, однако ему понадобилось еще несколько минут, чтобы оторваться от преследования и отъехать на безопасное расстояние.

Ранее сообщалось, что посетители национального парка Крюгера (ЮАР) чуть было не стали жертвой взбесившегося слона. Трагедию предотвратил гид группы, вовремя остановив агрессивное животное. Парень, запечатлевший атаку на видео, добавил, что слон попытался трижды напасть на туристов, но руководителю группы удалось усмирить животное.

Также мы писали, что в Германии во время представления в Цирке Кроне произошел неожиданный инцидент. Два слона стали нападать на слониху по кличке Мала, после чего она перевалилась через манеж и упала на зрителей. В панике люди стали разбегаться в стороны.

Напомним, слон по кличке Али, живший на ранчо Майкла Джексона, сбежал из своего вольера и бродил по территории зоопарка американского города Джэксонвилл в штате Флорида, где он содержится.
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topnews.ru

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