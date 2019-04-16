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Власти Пекина начали "охоту" на невоспитанных туристов

Сегодня, 07:36

Если полиция идентифицирует нарушителя, запретит ему посещать памятные места


В Пекине начинается охота на невоспитанных туристов. Для этого будут использовать технологию распознавания лиц. Выбросил на дорогу мусор, сорвал цветы с клумбы или просто залез на статую сфотографироваться – будешь наказан. Если полиция идентифицирует нарушителя, запретит ему посещать памятные места, музеи и парки в столице Поднебесной.

Ранее сообщалось, что власти провинции Сычуань (Юго-Западный Китай) опубликовали предупреждение о том, что туристы не имеют права приближаться к пандам, кормить этих животных и фотографироваться с ними. Как сообщает газета China Daily в воскресенье, 28 октября, для отслеживания того, как выполняется этот запрет, в питомниках на территории региона установлены камеры круглосуточного наблюдения.

Среди пользователей китайского сегмента интернет-пространства даже появились слухи, что за фотосессии с пандами якобы будет полагаться штраф в размере тысячи юаней (около 150 долларов).

Согласно законодательству КНР, туристы не имеют права приближаться к животным, принадлежащим к вымирающим или редким видам фауны. Общаться с пандами имеют возможность только те, в чью обязанность входит ежедневный уход за ними – сотрудники по разведению, ветеринары и биологи питомников.

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Тег видео, Китай, туристы

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