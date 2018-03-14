"Внезапно произошел большой взрыв": очевидцы о молнии, которая убила 15 человек в церкви

У руководства церкви не было денег, чтобы установить громоотвод

В Африке молния попала в крышу церкви и убила пятнадцать человек, сообщает The New Times. Трагедия произошла в субботу, 10 марта, когда в церкви Руанды собрались люди, чтобы услышать пение хора. В церкви не было громоотвода, так как у ее руководства не было средств за оплату установки защиты. В этот день начался сильный дождь с грозой.

"Внезапно произошел большой взрыв", — рассказал старейшина церкви Эммануэль Рюремеша. Он стоял у алтаря, когда молния ударила в крышу.

Одиннадцать человек умерло на месте. Марселин Мукамана, которая проходила мимо здания в этот день, рассказала, что ей пришлось испытать: женщина зашла в здание и увидела раненых и убитых молнией людей и тут же побежала звать помощь.

"Это очень страшное зрелище. Я попятилась назад, мои ноги дрожали", — говорит Марселин.

Более 140 прихожан попали в больницу, один человек умер по пути, трое скончались по прибытии в медицинское учреждение. На данный момент большинство пострадавших уже выписано, однако 17 человек продолжают лечение. Еще один человек находится в очень тяжелом состоянии.

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Церковь, в которую ударила молния, находилась на холмистом склоне Руанды — это район Ньяругуру. В это время уже начинается сезон дождей, которые нередко сопровождаются молниями и грозами. В Руанде бывали инциденты, связанные с убийством молнией людей или животных, но то, что произошло в церкви, это первый случай, когда погибло так много человек сразу.

В эти же дни, когда началась гроза, в разных частях Руанды погибли нескольких человек: в пятницу молния попала в группу из 18 студентов, убив одного, а в субботу от удара умерла женщина.

Тысячи местных жителей и чиновников собрались в воскресенье, чтобы похоронить тех, кто погиб в результате удара молнии. Абидан Руонгека, председатель Церкви адвентистов седьмого дня, присутствовал на церемонии и выразил соболезнования семьям погибших.

"Пусть все помнят, что, когда Иисус придет снова, те, кто умер в Нем, воскреснут", — сказал Абидан Руонгека.

Власти Ньяругуру продолжают выплату медицинских счетов прихожан, пострадавших от удара молнии.

Ранее сообщалось, что в Руанде от удара молнии в церковь погибли 14 человек.

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А в Харькове 22 августа в здании Апелляционного административного суда Харьковской области возник пожар, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. По предварительным данным, причиной пожара стало попадание молнии в крышу здания.