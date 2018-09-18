Во Франции извергается один из самых активных вулканов в мире

Сегодня, 18:35

Тысячи туристов съезжаются на остров Реюньон, чтобы посмотреть на редкое явление природы


Тысячи туристов съезжаются на французский остров Реюньон, где началось извержение 2631-метрового вулкана Питон-де-ла-Фурнез, который является одним из самых активных в мире.

Извержение было спровоцировано сейсмической активностью, которая началась в ночь на 17 сентября. В целом повышенную активность вулкан проявляет с начала сентября.

Сейчас на несколько десятков метров в высоту над ним поднимаются столбы пепла и дыма, а вырвавшаяся лава хлынула по южному склону годы к Индийскому океану.

Однако опасности вулкан пока что не представляет, поэтому туристам и местным жителям позволяют наблюдать за столь редким явлением природы.

Стоит отметить, что Питон-де-ла-Фурнез извергался достаточно недавно – мы писали об этом пару лет назад.

Кроме того, извержение вулкана происходило и за год до того.

Также мы сообщали об извержении вулкана Фуэго в Гватемале этим летом, жертвами которого стали 75 человек. Тогда из-за высокой активности вулкана пришлось эвакуировать местных жителей, участников спасательной операции и журналистов.
извержение
Источник:

"Сегодня"

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