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Во Франции задержали организатора геноцида в Руанде, где убили миллион человек

16 мая, 16:42

Руслан Ровик

Задержанного называют одним из спонсоров убийства миллиона людей

Во Франции арестовали подозреваемого в организации и финансировании геноцида в Руанде – Фелисьена Кабуга.

Задержанный является одним из главных фигурантов дела о событиях, которые развивались в 1990-х годах, сообщает Deutsche Welle.

84-летнего Кабуга задержали утром 16 мая в окрестностях Парижа – он жил в городке Аньер-сюр-Сен под чужим именем.

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Задержанный является одним из главных фигурантов дела о геноциде в Международном трибунале по Руанде.

В частности, он использовал радиостанцию, собственников которой он был, для разжигания ненависти между представителями народностей хуту и тутси, и подстрекательстве к преступлениям против тутси.


Фелисьен Кабуга

Кабуга является тестем бывшего министра планирования Руанды – Огюстена Нгирабатваре, который в 2012 году был приговорен к 35 годам лишения свободы.

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Как известно, геноцид в Руанде начался в апреле 1994 года, когда после атаки на самолет президента Руанды Жювеналя Хабиариманы и президента Бурунди Сиприена Нтарьямира в стране произошел военный переворот.

Новая власть, большинство в которой составляли представители племени хуту, обвинили другую народность – тутси – в причастности к гибели президентов.

Жертвами атак на тутси за несколько месяцев стали, по разным оценкам, от 750 тысяч до миллиона человек. В основном их убивали примитивным оружием – мачете или мотыгами, которые поставлял в том числе и Кабуга.

В июне 1994 года Кабуга, как и сотни тысяч других представителей народа хуту, опасаясь расправ со стороны Руандийского патриотического фронта, бежал в соседний Заир, а оттуда пытался выехать в Швейцарию. Он считался одним из самых разыскиваемых беглецов на планете.

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Напомним, ранее члены палаты представителей США приняли резолюцию, в которой признают и осуждают геноцид армян в Османской империи.

Также мы писали о том, что в Германии рассмотрели обращение о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа, однако Министерство иностранных дел Германии выступило за отклонение соответствующей петиции.

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Руанда геноцид подозреваемый резня

Источник: Сегодня

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