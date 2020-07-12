Военный конфликт на границе Азербайджана и Армении: есть погибшие

На азербайджано-армянской границе 12 июля днем вспыхнули боевые действия и артиллерийские обстрелы. При этом министерства обороны обеих стран озвучивают разные версии происходящего.

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Так, Азербайджан обвинил армянских военных в артиллерийском обстреле вопреки действующему режиму прекращения огня.

"Подразделения вооруженных сил Армении совершили провокацию на Товузском направлении. Начиная с полудня 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы, подвергли обстрелу наши позиции из артиллерийских установок. Имеются потери с обеих сторон. В настоящее время идут бои на этом направлении. Наши подразделения контролируют оперативную обстановку. Общественность будет дополнительно проинформирована", – говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана, размещенном на сайте военного ведомства.

В свою очередь Министерство обороны Армении утверждает, что его военные открыли огонь, когда группа азербайджанских солдат попыталась пересечь государственную границу под прикрытием артиллерии.

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"Сегодня в районе 12:30 военнослужащие ВС Азербайджана без видимых причин попытались пересечь госграницу РА в направлении Тавуша на автомобиле УАЗ. После предупреждения, последовавшего с армянской стороны, военнослужащие противника вернулись на свои позиции, бросив автомобиль. В 13:45 военнослужащие ВС Азербайджана повторили попытку захватить наш опорный пункт, прикрываясь артиллерийским огнем, но были отброшены назад ответным огнем с занимаемых позиций, понеся потери в живой силе․ С армянской стороны потерь нет", – говорится в сообщениях аккаунта @ArmeniaMODTeam в Twitter.

Как известно, между Арменией и Азербайджаном шла война на этнической почве за контроль над Нагорным Карабахом в период с 1988 по 1994 год. Однако столкновения между странами на общей границе не прекратились и после подписания мирного договора. Последний раунд эскалации в Нагорном Карабахе завершился в прошлом году, оставив после себя жертвы как с одной, так и с другой стороны.

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