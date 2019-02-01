Воры украли, а потом вернули премьеру Армении ценные монеты
Полиция армянской столицы столкнулась, наверное, с самым необычным преступлением в своей практике
Правоохранительные органы Армении расследуют весьма необычное преступление – неизвестные проникли в резиденцию премьер-министра республики Никола Пашиняна и похитили памятные монеты.
Однако примечателен не именно этот факт, а то, что уже на следующий день украденные вещи вернули на место.
Информация о случившемся поступила в минувшую среду – якобы в период с 25 по 30 января со стенда в неэксплуатируемом фойе на 3 этаже официальной резиденции главы правительства в Ереване украли памятные монеты.
Полиция, соблюдя все процедуры, осмотрела места происшествия и возбудила уголовное дело по факту кражи и незаконного проникновения в хранилище или постройку.
Однако каково было удивление следователей, когда 31 января монеты оказались на месте.
Сейчас в Армении пытаются выявить виновников случившегося и выяснить остальные обстоятельства происшедшего.
Напомним, на прошлой неделе в Киевской области у народного депутата Украины Владимира Куренного украли сумку – политика ограбили в машине на парковке одного из мегамаркетов.
Кроме того, сообщалось об ограблении квартиры народного депутата Виктора Кривенко в украинской столице.
Также мы писали, что у другого народного избранника, Ярослава Едакова, в одном из торговых центров столицы украли портмоне.
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