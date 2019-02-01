Воры украли, а потом вернули премьеру Армении ценные монеты

Полиция армянской столицы столкнулась, наверное, с самым необычным преступлением в своей практике

Никол Пашинян. Фото: AFP

Воры украли, а потом вернули премьеру Армении ценные монеты //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/44c/a02/5c544ca02fe71.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/44c/a02/5c544ca02fe71.jpg 2019-02-01T15:42:00+02:00 Другие страны Полиция армянской столицы столкнулась, наверное, с самым необычным преступлением в своей практике

Правоохранительные органы Армении расследуют весьма необычное преступление – неизвестные проникли в резиденцию премьер-министра республики Никола Пашиняна и похитили памятные монеты.

Однако примечателен не именно этот факт, а то, что уже на следующий день украденные вещи вернули на место.

Информация о случившемся поступила в минувшую среду – якобы в период с 25 по 30 января со стенда в неэксплуатируемом фойе на 3 этаже официальной резиденции главы правительства в Ереване украли памятные монеты.

Полиция, соблюдя все процедуры, осмотрела места происшествия и возбудила уголовное дело по факту кражи и незаконного проникновения в хранилище или постройку.

Однако каково было удивление следователей, когда 31 января монеты оказались на месте.

Сейчас в Армении пытаются выявить виновников случившегося и выяснить остальные обстоятельства происшедшего.

Напомним, на прошлой неделе в Киевской области у народного депутата Украины Владимира Куренного украли сумку – политика ограбили в машине на парковке одного из мегамаркетов.

Кроме того, сообщалось об ограблении квартиры народного депутата Виктора Кривенко в украинской столице.

Также мы писали, что у другого народного избранника, Ярослава Едакова, в одном из торговых центров столицы украли портмоне.

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