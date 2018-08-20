Встреча разделенных семей в КНДР: мать увидела сына после 68 лет разлуки

В июне Южная и Северная Кореи договорились о встречах семей, разделенных Корейской войной

В Северной Корее во время встречи семей, разделенных Корейской войной, женщина встретила своего сына, которого видела последний раз 68 лет назад. Об этом сообщает CNN.

Ли Кеум-Сеом ждала встречи со своим сыном 68 лет. Сейчас женщине 92, ее сыну – 71. В последний раз мать видела сына, когда ему было четыре года.

Ли волновалась, не зная, что спросить у сына, которого не видела 68 лет.

"Что я должна у него спрашивать? Я должна спросить, что его отец рассказал обо мне. Видимо, отец рассказал ему, как мы разделились, где был наш дом. Я должна спросить об этом", – сказала Ли.

Фото: AFP

Сын Санг Чол показал матери фотографию своего отца, Ли не видела мужа с момента разделения семьи после 1953 года.

В июне Южная и Северная Кореи договорились о проведении встречи семей, разделенных Корейской войной.

Для встречи 20 августа отобрали 89 разобщенных семей из более чем 57 тысяч желающих.

Почти все участники встречи – люди старше 80 лет. Самому старшему мужчине – 101 год.

Воссоединение семей – одно из обещаний лидера КНДР Ким Чен Ына, данное в ходе встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином 27 апреля 2018 года. Первые встречи разлученных родственников состоялись в 1985 году.

Последняя была проведена в 2015 году. C 2000 года более 23 тысяч разделенных жителей КНДР и Южной Кореи встретились лично или пообщались по видеосвязи в рамках программы по воссоединению. К марту 2018 года умерли 56% из более чем 131 тысячи южных корейцев, которые подавали заявление на участие в программе.

Напомним, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил об окончании вражды с Северной Кореей. По его словам, после встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа в Сингапуре, Сеул объявил об окончании вражды между Северной и Южной Кореей.