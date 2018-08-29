ВВС Южной Кореи поднялись в небо для перехвата китайского военного самолета

Самолет ВВС Китая в среду вторгся без уведомления в южнокорейскую зону опознавания противовоздушной обороны. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Республики Корея.

"Самолет находился в зоне опознавания ПВО с 07:37 утра на протяжении примерно четырех часов", – отмечается в сообщении.

В ответ в воздух были подняты истребители ВВС Южной Кореи. В сообщении не уточняется, где именно произошел инцидент.

Любые воздушные суда при пересечении этой зоны опознавания ПВО обязаны заранее получить соответствующее разрешение от южнокорейской стороны. Однако китайский самолет не делал никаких запросов.

Ранее сообщалось, что Южная Корея подняла военную авиацию для перехвата двух российских военных самолетов, которые вошли в ее пространство противовоздушной обороны четыре раза в течение дня. Российские самолеты провели более трех часов в опознавательной зоне ПВО Кореи. В объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи и Министерстве обороны отказались предоставить подробную информацию о количестве развернутых южнокорейских военных самолетов.

Напомним, ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил об окончании вражды с Северной Кореей.