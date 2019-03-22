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Взрыв на заводе: китайский лидер потребовал установить причину гибели почти 50 человек

Сегодня, 05:39

По последним данным, жертвами трагедии стали 47 человек, еще 90 получили тяжелые травмы

Фото: Pixabay
Взрыв на заводе: китайский лидер потребовал установить причину гибели почти 50 человек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/458/df9/5c9458df907de.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/458/df9/5c9458df907de.jpg Другие страны По последним данным, жертвами трагедии стали 47 человек, еще 90 получили тяжелые травмы

Генеральный секретарь ЦК Компартии Китая Си Цзиньпин дал указание правительству страны оказать помощь всем пострадавшим от взрыва на химическом предприятии в районе китайского города Яньчэн и установить причины происшествия. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая. "Необходимо в кратчайшие сроки установить причины происшествия и обнародовать их", — говорится в сообщении.

Глава государства поручил усовершенствовать систему оповещения о возникновении ЧП, усилить меры по профилактике и контролю загрязнения окружающей среды и принять строжайшие меры для предотвращения подобных бедствий.

По последним данным, жертвами трагедии стали 47 человек, еще 90 получили тяжелые травмы: из них 32 пострадавших находятся в критическом состоянии. Всего больницы в районе китайского города Яньчэн в общей сложности приняли около 640 пострадавших.

Взрыв прогремел во второй половине дня 21 марта на предприятии компании "Цзянсу тяньцзяи" в химическом промышленном парке города Яньчэн. Взрыв был настолько мощным, что сейсмологическое управление страны зафиксировало в районе землетрясение магнитудой 3. Ударной волной выбило стекла в домах, расположенных в радиусе около 5 км от места ЧП.

Предприятие компании "Цзянсу тяньцзяи" занимается производством химикатов, а также нескольких видов сырья для химической промышленности. Местные власти с 2016 по 2018 год по меньшей мере шесть раз штрафовали химзавод за многочисленные нарушения экологических норм. Общая сумма штрафов составила 1,29 млн юаней (около 193 тыс. долларов).

Согласно официальному заявлению властей, пострадавший во время взрыва генеральный директор компании Чжан Циньюэ находится под стражей в больнице. Задержано еще несколько человек из числа менеджмента предприятия.


Напомним, что ранее, подобный инцидент произошел в Китае в июле прошлого года. Тогда в результате взрыва в цеху по производству пищевых и фармацевтических концентратов погибли 19 человек, еще 12 получили ранения. 

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Тег Китай, взрыв, завод, погибшие, Цзиньпин

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Источник:

ТАСС

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