Взрыв возле химзавода в Китае: 22 погибших, десятки раненых

По данным властей, в результате ЧП сгорели 38 грузовых и 12 легковых автомобилей

Число жертв серии взрывов и пожара возле химического завода в северной китайской провинции Хэбэй возросло до 22 человек, еще столько же получили ранения. Как говорится в сообщении правительства региона в китайской социальной сети Weibo ("Вэйбо", аналог "Твиттер"), жителей просят не приближаться к месту трагедии.

"В ходе поисково-спасательных действий сил управления общественной безопасности и противопожарных служб к настоящему времени подтверждена гибель 22 человек, еще 22 госпитализированы", – указывается в сообщении. По данным властей, в результате ЧП сгорели 38 грузовых и 12 легковых автомобилей.

"Надеемся, что горожане не будут приезжать на место ЧП для наблюдения за происходящим, так как это позволит избежать последствий для хода поисково-спасательных работ", – говорится в документе.