Взрыв возле химзавода в Китае: 22 погибших, десятки раненых
По данным властей, в результате ЧП сгорели 38 грузовых и 12 легковых автомобилей
twitter.com/PDChina
twitter.com/PDChina
twitter.com/PDChina
twitter.com/PDChina
Число жертв серии взрывов и пожара возле химического завода в северной китайской провинции Хэбэй возросло до 22 человек, еще столько же получили ранения. Как говорится в сообщении правительства региона в китайской социальной сети Weibo ("Вэйбо", аналог "Твиттер"), жителей просят не приближаться к месту трагедии.
"В ходе поисково-спасательных действий сил управления общественной безопасности и противопожарных служб к настоящему времени подтверждена гибель 22 человек, еще 22 госпитализированы", – указывается в сообщении. По данным властей, в результате ЧП сгорели 38 грузовых и 12 легковых автомобилей.
"Надеемся, что горожане не будут приезжать на место ЧП для наблюдения за происходящим, так как это позволит избежать последствий для хода поисково-спасательных работ", – говорится в документе.
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Breaking: At least 22 killed and many others injured after an explosion near a chemical factory in Zhangjiakou City, China. pic.twitter.com/NUFXzo5Orh— PM Breaking News (@PMBreakingNews) 28 ноября 2018 г.
Согласно опубликованному интернет-порталом "Сина" видео с места событий, высота пламени на месте трагедии превышала 10 метров. На кадрах также видна колонна сгоревших автомашин.
Серия взрывов произошла в ночь на среду, 28 ноября, возле завода Shenghua Chemical Industry ("Шэнхуа кемикал индастри") в деревне Дацангайчжэнь в районе Цяодун городского округа Чжанцзякоу. Причина взрыва и другие подробности произошедшего не указываются. Власти начали расследование в связи с инцидентом.
Ранее в городе Синьлэ в северной китайской провинция Хэбэй на одном из заводов по производству удобрений произошел мощный взрыв, погибли шесть человек.
Кроме того, в Китае в провинции Сычуань на химическом заводе в индустриальном парке произошел взрыв, который унес жизни 19 человек. Еще 12 получили ранения.