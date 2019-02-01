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Япония намерена добиться максимального прогресса по мирному договору с РФ

Сегодня, 10:08

Приемлемое для Токио и Москвы решение пока не найдено

Фото: AFP
Япония намерена добиться максимального прогресса по мирному договору с РФ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/135/b36/5c5135b361247.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/135/b36/5c5135b361247.jpg Другие страны Приемлемое для Токио и Москвы решение пока не найдено

Японская сторона будет стремиться к максимальному прогрессу в вопросе поиска приемлемого для Токио и Москвы решения по мирному договору. Об этом в ходе дебатов в парламенте заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

"Мы будем усердно продвигать совместную работу по поиску приемлемого для обеих сторон решения и намерены добиться прогресса по вопросу мирного договора, насколько это возможно", — сказал он. 

Премьер добавил, что народы России и Японии также будут еще больше углублять доверительные и дружеские отношения.

Москва и Токио много десятилетий ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого является принадлежность южной части Курил: после окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи.

Напомним, ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявлял, что Токио готово заключить мирный договор с Москвой исключительно после решения территориального конфликта между Россией и Японией.

Также мы писали, что Москва выдвинула жесткое требование по Курилам

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Тег Россия, Япония, Курилы, мирный договор

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Источник:

ТАСС

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