Японка установила рекорд благодаря числу Пи
У сотрудницы Google Эммы Харуки Ивао ушел 121, чтобы узнать 31 трлн знаков после запятой
В Японии установили новый рекорд по числу Пи. Там вычислили 31 триллион знаков после запятой.
Побить предыдущий рекорд, 22,4 триллиона знаков, удалось сотруднице компании Google – Эмме Харука Ивао. Для подсчетов она использовала специальный алгоритм, при помощи которого удалось были установлены несколько последних рекордов.
Для вычислений женщина задействовала 25 виртуальных машин, которые работали 121 день. В итоге полученный ею результат занял 170 терабайт.
Число Пи – это отношение длины окружности к длине ее диаметра. Представляет собой бесконечную дробь, в которой еще никому не удалось вывести периодическую последовательность цифр.
Стоит отметить, что предыдущий рекорд был установлен в 2016 году математиком Питером Трубом. Но сам он пользовался лишь одним компьютером и на вычисления у него ушло 105 дней.
Напомним, ранее в Японии 11-летний школьник сдал тест по математике, который обычно дают студентам-математикам, и, таким образом, стал самым юным учеником, способным решить все задания.
Кроме того, как мы уже писали, японская компания Sony Interactive Entertainment объявила о том, что ей удалось реализовать рекордное количество игровых приставок по всему миру – 500 миллионов единиц.
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