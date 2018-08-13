Южная Корея и КНДР договорились провести саммит в Пхеньяне

Сегодня, 09:14

Следующая встреча руководства двух стран запланирована на сентябрь

Страны продолжают сближение. Фото: из открытых источников
Страны продолжают сближение. Фото: из открытых источников

Следующий саммит Республики Корея и КНДР состоится в сентябре в Пхеньяне. Об этом в понедельник сообщило агентство Ренхап.

"Мы договорились провести межкорейский саммит в сентябре в Пхеньяне, – цитирует агентство совместное заявление представителей двух стран по итогам переговоров, состоявшихся ранее в понедельник в пограничном пункте Пханмунджом. – Мы также рассмотрели условия (принятой на саммите 27 апреля) декларации и обсудили вопросы, связанные с ее реализацией".

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын 27 апреля провели встречу в Пханмунджоме. Это стало первым саммитом руководителей двух стран за последние 10 лет. По итогам переговоров была подписана совместная декларация о мире, процветании и объединении Корейского полуострова. Сеул и Пхеньян подтвердили, что их общей целью является денуклеаризация Корейского полуострова, а также достигли договоренности о продолжении активного диалога на высшем уровне.

Вторая встреча лидеров прошла в Пханмунджоме в мае этого года.

Напомним, Южная Корея объявила об окончании вражды с КНДР.
КНДР, саммит, южная корея, северная корея
Источник:

ИТАР-ТАСС

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