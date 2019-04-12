Заболеваемость лихорадкой Эбола Конго достигла критической точки

Было зарегистрировано 1186 случаев Эболы, умер 751 человек, 354 выздоровели

Фото: ЮНИСЕФ.

Заболеваемость лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго достигла пика последних восьми месяцев. Были подтверждены сразу 18 случаях болезни, а общее число заболевших приблизилось к 1200. Об этом сообщила Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.

Она обратила внимание на "усугубление вспышки смертельно опасной Эболы" в ДРК и на "ослабление доверия к усилиям по реагированию" на эту болезнь со стороны местного населения. "Это предупреждение последовало за подтверждением 18 новых случаев Эболы 9 апреля, что стало самым высоким показателем за один день за время продолжающейся восемь месяцев вспышки болезни", — пояснили в Красном Кресте, добавив, что в этот же день местный Минздрав сообщил о 10 умерших от Эболы, восемь из которых скончались в своих деревнях, не став обращаться к врачам.

На 10 апреля в Конго было зарегистрировано 1186 случаев Эболы, умер 751 человек, 354 выздоровели. "Это очень тревожное развитие событий", — заявил руководитель сектора здравоохранения и лечения Международной федерации Эманюэль Капобьянко. "Эбола распространяется сейчас быстрее, и многие больше не стремятся лечиться. Некоторые из уязвимых общин не верят тем, кто ведет борьбу с Эболой", — отметил он. Капобьянко подчеркнул большое значение работы с местными вождями и жителями деревень. Он напомнил, что в провинциях Северное Киву и Итури в противовирусных мероприятиях участвуют более 700 волонтеров Красного Креста.

Эбола передается от диких животных и распространяется среди людей. Первыми симптомами являются внезапная лихорадка, мышечные боли, головная боль. За этим следуют нарушения функций почек и печени. Нынешняя вспышка болезни в ДРК уже десятая. Исследования подтвердили, что речь идет об особо опасном заирском штамме вируса. В ходе прежних эпидемий отмечалась летальность от 25% до 90%.

Напомним, что в Киеве подтвердили случай заболевания лихорадкой Западного Нила у молодого мужчины, который отдыхал на Крите. Врачи предварительно предполагали, что у пациента менингоэнцефалит, лихорадка неизвестного генеза. Диагноз был поставлен после анализа сыворотки крови в вирусологической референс-лаборатории. Отдельно отмечается, что анализ не выявил риска для здоровья украинцев.

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