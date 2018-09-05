Загадочная гибель 20-летней модели на яхте миллиардера: названа причина

Члены команды нашли девушку на палубе и пытались реанимировать, однако их усилия не увенчались успехом

Стали известны подробности трагической смерти 20-летней модели Шинейд Макнамары из Австралии.

Смерть девушки на яхте миллиардера в Греции могла наступить от удушения. По данным издания The Daily Mail, девушка запуталась в корабельных канатах. Однако точные причины смерти будут озвучены через несколько месяцев.

Издание со ссылкой на данным судмедэкспертов, родных модели даже не пустили в морг, так как ее тело было сильно обезвожено и находилась в "ужасном состоянии". Планируется, что тело модели будет отправлено домой в течение пяти дней после кончины.

Напомним, Макнамара погибла пять дней назад при невыясненных обстоятельствах на яхте мексиканского миллиардера Альберто Байлерсу, где она была членом экипажа. Члены команды нашли ее на палубе и пытались реанимировать, однако их усилия не увенчались успехом.

Ранее мы писали об истории годичной давности, когда крупнейшая частная подводная лодка Nautilus по неизвестным причинам затонула 11 августа вблизи Копенгагена. Владельца Петера Мадсена спасли с лодки, а шведская журналистка, которая находилась с ним на борту, исчезла при загадочных обстоятельствах.

Ким Валль исчезла после плавания с ним на построенной им подлодке Nautilus 10 августа вечером. Сначала изобретатель утверждал, что высадил журналистку на берег. Позже он изменил показания, сказав, что журналистка погибла после несчастного случая на борту его подлодки. На ее голову, по словам изобретателя, упала крышка люка весом в 70 кг, когда Валль стояла под ней.

Тело журналистки обнаружили после нескольких дней поиска, оно было расчленено — без головы и конечностей. В начале октября полиция Копенгагена сообщила, что обнаружила другие части тела — ноги и голову журналистки и что следов перелома на черепе нет. Полиция пока затрудняется сказать, что именно привело к ее гибели. Мадсен продолжает настаивать на том, что произошедшее стало результатом несчастного случая. Во время одного из последних допросов полиции Мадсен предположил, что журналистка могла пострадать внутри подлодки из-за угарного газа.