Загадочный российский "Боинг" снова вылетел в Венесуэлу
С начала месяца авиакомпания, у которой нет регулярных рейсов в Каракас, дважды летала в столицу Венесуэлу
Российская авиакомпания Nordwind Airlines отправила еще один лайнер из Москвы в венесуэльскую столицу Каракас, однако, что еще более любопытно, оттуда он вылетел в Африку.
Согласно данным сервиса Flightradar24, лайнер Boeing-777 вылетел из московского аэропорта "Шереметьево" в Венесуэлу 1 марта.
Спустя четыре часа из Каракаса самолет отправился в столицу Уганды – город Энтеббе, где приземлился утром 2 марта.
Прошло пару часов и лайнер отправился в другую африканскую столицу – Занзибар в Танзании, где приземлился через полтора часа после взлета.
Пробыв там более суток, 3 марта борт вылетел обратно в Каракас, который покинул спустя четыре часа, чтобы снова вылететь в Уганду.
Напомним, 28 января Nordwind Airlines уже отправляла чартерный рейс из Москвы в Каракас. Рейс по данному направлению стал для компании первым, так как групповые туры в Венесуэлу из России не продаются уже давно. Кроме того, на фоне охвативших страну протестов россиянам не рекомендовали путешествовать в Венесуэлу.
Позже, как сообщалось, на лайнер погрузили 20 тонн золота, которое хранилось в казне Боливарианской республикой, и вывезли в РФ. Впрочем, правительства обоих государств это отрицают.
В то же время стоит отметить, что в Африке дислоцировано множество российских наемников из ЧВК "Вагнера". В частности, они находятся в Ливии, Судане, Центральноафриканской республике.
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