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Затонувший "Титаник" на дне океане сняли на видео

23 августа, 06:17

Исследователи показали, как выглядит судно, затонувшее 107 лет назад

Исследователи сняли на видео "Титаник", затонувший 107 лет назад

Исследователи сняли на видео "Титаник", затонувший 107 лет назад / Фото: Сегодня

Новые кадры с легендарным "Титаником" сделали исследователи, спустившиеся на дно Атлантического океана. На коротком видео они показали, как выглядит судно, затонувшее 107 лет назад.

На съемке можно увидеть, как океанские течения и соленая вода беспощадно уничтожают лайнер. Чтобы снять судно, исследователи сделали пять погружений.

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Кадры будут использованы в документальном фильме об истории "Титаника", который затонул 15 апреля 1912-го года, за 600 километров от канадского острова Ньюфаундленд. На его борту находилось 2208 человек, полторы тысячи погибли.

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Напомним, что шесть лет назад по маршруту лайнера "Титаника" отправились лайнеры "Azamara Journey" и "Balmoral".

Кроме того, британская турфирма объявила о планах организовать подводную экскурсию к месту крушения "Титаника".

Также ранее мы сравнивали "Титаник" с некоторыми современными лайнерами, которые оказались значительно больше него.

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корабль Титаник океан

Источник: Сегодня

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