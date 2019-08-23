Затонувший "Титаник" на дне океане сняли на видео

Новые кадры с легендарным "Титаником" сделали исследователи, спустившиеся на дно Атлантического океана. На коротком видео они показали, как выглядит судно, затонувшее 107 лет назад.
На съемке можно увидеть, как океанские течения и соленая вода беспощадно уничтожают лайнер. Чтобы снять судно, исследователи сделали пять погружений.
Кадры будут использованы в документальном фильме об истории "Титаника", который затонул 15 апреля 1912-го года, за 600 километров от канадского острова Ньюфаундленд. На его борту находилось 2208 человек, полторы тысячи погибли.
Напомним, что шесть лет назад по маршруту лайнера "Титаника" отправились лайнеры "Azamara Journey" и "Balmoral".
Кроме того, британская турфирма объявила о планах организовать подводную экскурсию к месту крушения "Титаника".
Также ранее мы сравнивали "Титаник" с некоторыми современными лайнерами, которые оказались значительно больше него.
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