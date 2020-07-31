Жемчужина Египта: что предлагают украинцам лучшие отели Шарм-эль-Шейха

Коронавирус ударил по туризму так, что некоторые популярные среди путешественников страны до сих пор остаются "под замком" – никого не выпускают и никого не впускают. Египет в этом плане выгодно отличается, поскольку местные власти вовремя поняли, что эта пандемия так быстро не закончится, а желание хорошо отдохнуть никуда не денется. Потому Каир одним из первых открыл границы, однако при этом разработал строгие правила для рекреационных учреждений, чтобы максимально обезопасить клиентов от COVID-19.

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Мы расскажем о том, как сейчас принимают туристов из Украины курорты Шарм-эль-Шейха на примере двух пятизвездочных отелей – Rixos Premium Seagate и Otium Family Amphoras Beach Resort.

Защита всегда и везде, но не в ущерб

Как только вы приезжаете в Египет, то уже в аэропорту заметно, как серьезно здесь относятся к здоровью приезжих. Температурный скрининг, сотрудники в масках и уборщики в спецхалатах с распылителями дезинфектора – уже давно норма и не удивляет.

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Но больше всех в безопасности туристов заинтересованы отели. Ведь пандемия коронавируса только ужесточила конкуренцию за каждого туриста, и к привычной оценке качества номеров и обслуживания добавились ряд санитарных требований, установленных министерством здравоохранения Египта. Без Hygiene Safety Certificate отелю в Шарме и в любом другом курорте Египта просто не разрешат открыться, а внезапные инспекции гарантируют, что нормы будут неуклонно соблюдаться. Это не фикция – на сегодняшний день только около 60 из 200 отелей в городе выполнили все требования правительства и могут принимать туристов. Вих числе Rixos Premium Seagate и Otium Family Amphoras Beach Resort, причем их менеджеры уверяют, что в плане безопасности они сделали больше, чем требует государство.

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Это видно уже на входе. Вас встречает вежливый сотрудник с бесконтактным термометром. Пару секунд проверки, и вы проходите в лобби, под пристальным "оком" тепловизора. Такой двойной контроль температуры исключает возможность того, что внутрь попадет человек с лихорадкой. Более того, считывающие температуру экраны стоят и на входе ресторан. Так что даже если недобросовестный турист захочет скрыть температуру, его все равно обнаружат.

Вам сразу предлагают бесплатный комплект средств индивидуальной защиты (макси, санитайзер, влажные салфетки), при этом на территории отеля отдыхающих никто не заставляет ими пользоваться. Противоположное требование к сотрудникам, по маске и перчаткам сразу можно узнать, что этот человек здесь работает, а не просто загорает.

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Организаторы позаботились о том, чтобы вы везде чувствовали себя защищенными, но менеджмент прекрасно понимает, что люди приехали сюда отдыхать, потому навязывать вам ничего не будут. В этом вся суть "COVID-политики" – максимум безопасности, минимум вмешательства. Регулярную дезинфекцию не так просто заметить, потому что время уборки умело подбирают, чтобы никому не мешать. Каждый день все поверхности, включая лежаки, столы и диванчики очищают специальными средствами, которые не оставляют запаха. Особенно тщательно номера убирают после смены постояльцев. В течение 12 часов в комнату вообще никто не заходит, и только потом пускают новых хозяев. Не говоря о том, что отелям в целом запрещают заполнять более 50% номеров.

Хотя в Rixos и Otium еще не было случаев, чтобы турист "подхватил" вирус на территории отеля, для заболевших выделен специальный блок номеров. Алгоритм такой: всех клиентов с подозрением на COVID-19 изолируют, им делают тесты. Если результат теста окажется позитивным, и у человека легкие симптомы или их нет вообще, он остается в отеле, лечение покрывает страховка. Если заболевшему становится хуже, или он изначально плохо себя чувствует, его госпитализируют в больницу.

Релакс и развлечения для всех и каждого

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В условиях карантина всем пришлось так или иначе адаптироваться, и решения Rixos в этом плане показательные. Хотя из-за коронавируса пришлось закрыть SPA и фитнес-центры в помещениях, на территории отеля установили тренажеры на открытом воздухе. В планах установить их прямо в бассейнах, чтобы даже жара не препятствовала занятию спортом. А вечером и дети, и родители могут поиграть в Playstation прямо под открытым небом.

Хотя детский Rixy Club, к сожалению, закрыт, работает огромный аквапарк, в котором будет не скучно ни детям, ни взрослым. Он также доступен постояльцам расположенного неподалеку Rixos Sharm El Sheikh. Также стоит отметить, что а ля-карты для этих двух отелей тоже общие – а значит, можно каждый день вкусно ужинать в другом ресторане.

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Ныне в главном ресторане "шведского стола" в привычном понимании уже нет. Возле блюд, прикрытых стеклом, стоят услужливые официанты, готовые по вашему указанию наполнить тарелку. С целью безопасности все приборы упакованы в бумагу, а напитки подают при вас из закрытых бутылок. На качестве обслуживания это никак не сказывается.

Фишкой Rixos Premium Seagate также является собственный коралловый риф с очень длинным деревянным понтоном. Причем ходить все 850 метров по жаре не обязательно, прямо по нему ездят машинки. И пока дети плескаются в лагуне живописной бухты Набк, взрослые могут лицезреть невероятную красоту подводного мира Красного моря.

Еще один отель в Шарм-эль-Шейхе, Otium Family Amphoras Beach Resort, расположен на берегу в одном из самых красочных заливов Синайского полуострова, в 15-25 минутах ходьбы от Старого города. Он может похвастаться ухоженной зеленой территорией с многочисленными каскадными бассейнами. Понтон здесь короткий, 20 метров, для детей есть небольшая лагуна с песчаным входом.

К слову, любителям аквапарков скучно не будет – прямо на территории отеля есть интересные водные горки и другие развлечения для активного отдыха.

Здесь также жестко следят за соблюдением противоэпидемиологических норм. Уделяется внимание и социальному дистанцированию – к примеру диванчики перевязаны ленточкой с надписью "Вместе мы победим COVID-19".

Из-за коронавируса в Otium, как везде в Шарм-эль-Шейхе, дискотеки не работают. Вся анимация, включая детскую, проводится только вне помещений. При этом, поскольку в городе не фиксируют новых случаев коронавируса, планируется постепенно возвращать шоуменов и устраивать грандиозные перформансы, в первую очередь на открытых площадках.

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Таким образом, вопреки опасениям скептиков отдых в Египте по сравнению с 2019 годом изменился, но отнюдь не в худшую сторону. Людей стало гораздо меньше, а уровень сервиса по-прежнему привлекает самых избалованных туристов. К тому же, цены не выросли, а лето в этом году удивительно мягкое. Не пропустите этот сезон, он действительно уникален!

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