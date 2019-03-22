Жертвами крупного взрыва на химзаводе в Китае стали 44 человека

90 человек пострадали

Фото: AFP

Жертвами крупного взрыва на химзаводе в Китае стали 44 человека //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/384/6b4/5c93846b43718.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/384/6b4/5c93846b43718.jpg 2019-03-22T03:54:29+02:00 Другие страны 90 человек пострадали

44 человека стали жертвами взрыва на химзаводе в Яньчэне на востоке Китая, еще 90 человек пострадали. Об этом заявил мэр города Цао Лубао.

Мощный взрыв прогремел в четверг во второй половине дня на предприятии компании "Цзянсу тяньцзяи" в химическом промышленном парке города Яньчэн восточной провинции Цзянсу.

По словам представителей местных властей, взрыв произошел на заводе, производящем пестициды, после того, как там вспыхнул пожар.

Как сообщили в китайском МЧС, 31 человека успели спасти. Отмечается, что на месте происшествия продолжается спасательная операция, в которой задействовано 86 пожарных автомобилей.

После случившегося сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 2,2. В жилых домах, расположенных на расстоянии нескольких километров от места взрыва, выбило стекла, пишет Медуза.





Напомним, что ранее, подобный инцидент произошел в Китае в июле прошлого года. Тогда в результате взрыва в цеху по производству пищевых и фармацевтических концентратов погибли 19 человек, еще 12 получили ранения.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Жертвами крупного взрыва на химзаводе в Китае стали 44 человека". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.