Жертвами крупного взрыва на химзаводе в Китае стали 44 человека
90 человек пострадали
44 человека стали жертвами взрыва на химзаводе в Яньчэне на востоке Китая, еще 90 человек пострадали. Об этом заявил мэр города Цао Лубао.
Мощный взрыв прогремел в четверг во второй половине дня на предприятии компании "Цзянсу тяньцзяи" в химическом промышленном парке города Яньчэн восточной провинции Цзянсу.
По словам представителей местных властей, взрыв произошел на заводе, производящем пестициды, после того, как там вспыхнул пожар.
Как сообщили в китайском МЧС, 31 человека успели спасти. Отмечается, что на месте происшествия продолжается спасательная операция, в которой задействовано 86 пожарных автомобилей.
После случившегося сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 2,2. В жилых домах, расположенных на расстоянии нескольких километров от места взрыва, выбило стекла, пишет Медуза.
Напомним, что ранее, подобный инцидент произошел в Китае в июле прошлого года. Тогда в результате взрыва в цеху по производству пищевых и фармацевтических концентратов погибли 19 человек, еще 12 получили ранения.
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