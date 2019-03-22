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Жертвами крупного взрыва на химзаводе в Китае стали 44 человека

Сегодня, 03:54

90 человек пострадали

Фото: AFP
Жертвами крупного взрыва на химзаводе в Китае стали 44 человека //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/384/6b4/5c93846b43718.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/384/6b4/5c93846b43718.jpg Другие страны 90 человек пострадали

44 человека стали жертвами взрыва на химзаводе в Яньчэне на востоке Китая, еще 90 человек пострадали. Об этом заявил мэр города Цао Лубао.

Мощный взрыв прогремел в четверг во второй половине дня на предприятии компании "Цзянсу тяньцзяи" в химическом промышленном парке города Яньчэн восточной провинции Цзянсу.

По словам представителей местных властей, взрыв произошел на заводе, производящем пестициды, после того, как там вспыхнул пожар. 

Как сообщили в китайском МЧС, 31 человека успели спасти. Отмечается, что на месте происшествия продолжается спасательная операция, в которой задействовано 86 пожарных автомобилей.

После случившегося сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 2,2. В жилых домах, расположенных на расстоянии нескольких километров от места взрыва, выбило стекла, пишет Медуза.


Напомним, что ранее, подобный инцидент произошел в Китае в июле прошлого года. Тогда в результате взрыва в цеху по производству пищевых и фармацевтических концентратов погибли 19 человек, еще 12 получили ранения. 

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Тег Китай, взрыв, землетрясение, завод, жертвы, погибшие

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Источник:

ТАСС

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