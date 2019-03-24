Житель Ботсваны протаранил свой дом на самолете после ссоры с женой
В результате столкновения мужчина умер
В Ботсване мужчина угнал самолет и направил его в собственный дом, в котором находилась его жена. Об этом сообщает The Citizen.
Во время праздника мужчина был на вечеринке вместе со своей женой. В какой-то момент из-за большого количества выпитого алкоголя он начал ссорится и драться со своей женой. Гости, которые были на празднике, попросили мужчину уйти.
После этого мужчина направился в столицу – Габороне и угнал самолет King Air 200. Он сделал это специально, чтобы врезаться в здание, в котором была вечеринка. Уже из самолета он позвонил своему другу, который был на празднике и спросил, где его жена.
После этого звонка друг мужчины заподозрил неладное и сказал, чтобы все люди вышли из помещения. На тот момент внутри здания находилось 50 человек.
Вскоре мужчина врезался в дом, в котором к счастью уже никого не было. Пилота-самоубийцу спасти не удалось.
В результате столкновения самолета помещение сразу загорелось, повреждены оказались и машины, которые были припаркованы вблизи здания.
Напомним, пассажирский лайнер начал вращаться в небе перед посадкой в британском аэропорту Хитроу в Лондоне. Кроме этого, мы писали, как неудачная посадка российского самолета без шасси попала на видео.
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