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Жители острова в Норвегии отказываются от времени

20 июня, 16:59

Люди решили, что для них понятия "день" и "ночь" теряют свой смыл


Жители норвежского острова Соммарей решили отказаться от времени. Остров находится на краю земли, за полярным кругом.

Каждый год здесь почти 70 дней длится полярный день. Это период, когда солнце на протяжении суток не заходит за горизонт, а просто описывает в небе круг, и так – изо дня в день. Данное явление известно также как "белые ночи". Ранее "Сегодня" собщали, что белые ночи в Санкт-Петербурге во время чемпионата мира по футболу мешали спать футболистам.

Когда на улице – круглосуточно светит солнце, это существено меняет образ жизни человека. Жители норвежского острова в это время практически пренебрегают часами – работают и развлекаются, когда заблагорассудится. А недавно решили официально отказаться от привычного для других людей уклада дня. Чтобы стать первой в мире зоной без времени – островитяне подписали и подали норвежской власти соответствующую петицию. Туристы идею тоже поддерживают. Признаются: когда приезжают к этой жемчужине возле северного полярного круга - буквально забывают о времени.

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Тег Норвегия, время, остров, полярный круг, полярный день

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