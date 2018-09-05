Жительница Великобритании пыталась сделать из своего пса вегетарианца

Жительница Великобритании пыталась сделать из своего пса – хаски по кличке Шторм – вегетарианца. Местное телевидение заинтересовалось методами воспитания и пригласило девушку в шоу. Предложили проверить, действительно ли четвероногий лакомится овощами. Поставили две миски: одну – с мясом, другую – с морковью и бобами. Владелица разочарована – пес выбрал мясо.

Напомним, сеть покоряет забавный ролик, на котором голодный пес породы сиба-ину швыряет тарелкой в хозяйку. Видео за считанные дни посмотрели 33 тысячи пользователей Instagram, юзеры активно оставляют под записью свои комментарии, отмечая, что псу с таким характером будет сложно угодить.

Сиба-ину – порода охотничьих собак, выведенная на японском острове Хонсю, самая мелкая из шести пород исконно японского происхождения. В 1936 году объявлена национальным достоянием Японии, где основное поголовье этих собак находится в деревнях.

Кроме того, мы сообщали о том, как в Запорожье спасли щенка, упавшего в телефонный люк. Также мы сообщали, что кондуктор выбросил из поезда потерявшуюся хаски.



