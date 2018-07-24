Жуткий тайфун во Вьетнаме унес 27 жизней

Во Вьетнаме ливни и наводнения, вызванные тайфуном "Шон тинь", привели к человеческим жертвам. Известно как минимум о 27 погибших и семи пропавших без вести. Об этом пишет ТАСС.

Тайфун обрушился на страну 18 июля, он принес сильнейшие ливни, вызвавшие наводнения и оползни, от которых пострадали многие северные и центральные провинции страны.

Из-за стихии полностью разрушены 243 дома, погибли 6500 голов скота и затоплены более 81 тыс. гектаров рисовых полей.

По информации метеорологической службы Вьетнама, проливные дожди и штормовой ветер в северных провинциях не прекратятся во вторник и в среду.

Ранее во Вьетнаме бушевал тайфун Дамри, который начался 4 ноября и разрушил 370 жилых домов, а еще около 49 тысяч были повреждены. Некоторые районы в провинции Кханьхоа затоплены полностью. Местные власти эвакуировали уже 35 тысяч человек. От непогоды больше всего пострадали южное и центральное побережья страны.

В августе после сильных дождей и наводнений на севере Вьетнама погибли 26 человек, еще 16 считаются пропавшими без вести, а в июле как минимум 14 человек погибли на севере Вьетнама. Они стали жертвами сильного наводнения, к которым привели сильные ливни. Дожди не прекращаются уже несколько недель. Разрушено полтысячи домов, полторы тысячи гектаров земли покрыты водой.