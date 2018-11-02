Жуткое ДТП автобуса в Китае: стали известны причины и подробности

Автобус после столкновения с легковушкой на мосту упал в реку

Причиной падения автобуса с пассажирами в реку Янцзы на юго-западе Китая стала драка между пассажиркой и водителем. Об этом сообщают местные СМИ.

Как выяснилось, камера над водительским креслом зафиксировала, как одна из пассажирок пропустила свою остановку и попросила водителя остановить автобус, однако он отказался выполнить ее просьбу, ибо на мосту не было оборудованных остановок. Женщина начала кричать и ударила водителя. Мужчина пытался ответить женщине и отпустил руль, из-за чего потерял управление над автобусом. После этого и произошла авария.

Кроме того, возросло и число жертв ДТП – найдены тела 13 погибших. Еще двое до сих пор числятся пропавшими без вести. Ранее мы сообщали о пяти погибших.

Примечательно, что для поиска тел жертв ДТП местные власти мобилизовали десятки спасателей, военнослужащих, полицейских, водолазов и добровольцев. Также было задействовано несколько судов и небольшие подводные роботы. При помощи специальной техники спасателям удалось поднять транспортное средство с 70-метровой глубины.

Напомним, 28 октября в Китае в районе города Чунцин произошло столкновение автобуса с легковым автомобилем, в результате чего автобус с пассажирами упал в реку с с 60-метрового моста.