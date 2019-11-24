Зонд InSight возобновил бурение скважины на Марсе

В прошлый раз операция провалилась, поскольку бур не имел достаточного сцепления с грунтом Марса

Виной всему очень необычный грунт Марса / Фото: NASA

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Американский модуль InSight, расположенный на Марсе, возобновил работу буровой установки HP3, чтобы углубиться на несколько сантиметров на поверхность планеты.

Об этом сообщили в миссии NASA.

В этот раз модуль успешно выполнил задание благодаря закрепленному на механической руке ковшу.

В прошлый раз операция провалилась, поскольку у бура не было достаточного сцепления с грунтом Марса – отдача при бурении уравновешивалась и установке не удавалось продвинуться вглубь. Стены скважины при этом слишком сильно расширялись.

Напомним, вечером 26 ноября 2018 года NASA объявило об успешной посадке космического аппарата InSight на поверхность Марса. После входа в атмосферу Марса на скорости около 20 тысяч км/ч ученым космического агентства предстояло ожидать "шесть минут ужаса", пока InSight тормозил об атмосферу планеты.

Успешная посадка состоялась в запланированном месте без отклонений – в 21:54 по киевскому времени в районе вулканического нагорья Элизий. После мягкой посадки аппарат передал на Землю информацию об успешном выполнении задания.

Во время снижения в атмосфере аппарат InSight разогрелся до температуры в 1500 градусов Цельсия – от сверхвысоких температур аппарат спас толстый защитный кожух.

Миссия аппарата рассчитана на изучение внутреннего строения и состава Марса – для этого InSight оснащен сейсмометром. Стоимость программы обошлась космическому агентству в 480 миллионов долларов, а сама миссия рассчитана на 720 дней – в течение этого времени InSight должен будет изучать внутреннюю структуру Марса, провести первые сейсмологические наблюдения на планете и измерить поток тепла из недр Марса.

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