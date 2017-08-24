Леонид Кравчук: "Мы не хотим стоять перед Россией на коленях"

Специально к 26-й годовщине Независимости Украины сайт "Сегодня" спросил у первого президента независимой Украины Леонида Кравчука, какой он видит Украину через пять лет. О реформах, интеграции в ЕС и НАТО, и возвращении Донбасса и Крыма публикуем ответы Леонида Макаровича от первого лица.

- В прошлом году я встречался с ровесниками независимости. Сидели люди, где-то 250-300 человек, все по 25 лет. Я смотрел в глаза этих молодых людей, это уже другое поколение. Они блестяще владеют языками, они знают Европу, они знают жизнь ... Я президент Украины впервые в жизни взял в руку мобильный телефон в 1991 году. А сейчас ребенок в яслях уже берет телефон. Все меняется, мы идем вперед, мы что-то делаем. Но не можем сделать это как систему, потому что каждый тянет свой плуг и молотит своей сноп не глядя, как молотят другие. Поэтому, хочу вам сказать следующее: перед угрозой потери многих людей, а мы уже их каждый день теряем, под угрозой потери возможно и территорий и независимости этих территорий, все остальное мы должны отодвинуть в сторону и стать вместе под эти лозунги, сохранить Украину, строить правовое демократическое государство все вместе, всем миром. И должны об этом заявить более громко и смело Европе и миру.

Евросоюз и НАТО

- Откровенно скажу, у меня на НАТО был не всегда одинаковый взгляд. Было время, когда я думал, что нам надо выбирать: или как-то налаживать отношения с нашим Востоком и Севером, или с НАТО. И некоторое время я склонялся к Северу. Но после одного разговора с Борисом Ельциным, когда он мне сказал, что Россия никогда не согласится, чтобы Украина пошла в Европу, и показал указ, которым утвердил основные направления внешней политики России, и Украина там считалась неотъемлемой составной частью влияния России на Украину... Регион влияния, понимаете? Я понял, что с Россией нам каши не сварить. Поэтому я выступал и сейчас твердо выступаю за то, чтобы Украина стала членом НАТО.

Я изменил свою точку зрения, и сейчас миллионы людей ее меняют. По данным недавнего опроса, уже 47% людей поддерживают вступление Украины в НАТО. А было время, когда было 18% и даже меньше. Я веду к тому, что закономерность политической жизни, агрессивная, непродуманная, воинственная политика России заставляет нас защищаться. Защищать свою независимость, свой суверенитет, строить европейскую жизнь, потому что географически мы в Европе, и исповедуем европейские ценности. Поэтому для Украины НАТО – это не просто выход, это реальный путь. Чтобы не было разных перекручиваний и политического фиглярства, я призываю сейчас провести референдум относительно того, быть Украине в НАТО или не быть. Потому что кое-кто смотрит на Украину как на девушку на выданье. А когда она уже на референдуме определится относительно НАТО, быть или не быть, Россия и все остальные поймут, что девушка вышла замуж. И не надо бояться, что кто-то станет более агрессивным. Он и так каждый день становится таковым.

Что касается Европейского Союза, нам еще нужно много пройти. И реформы, и другие вопросы, но курс наш на Европейский Союз. И тот безвиз, который мы уже получили, свидетельствует о том, что шаг за шагом мы можем надеяться и на Европейский Союз. Но не надо перед ними цяцькаться-манькаться. А то они говорят, рубайте лес, и мы уже начинаем рубать. Мы должны сказать: "Мы лес рубать не будем, так как это грозит Карпатам. А если вы задаете этот вопрос в зависимости от того, быть нам в Европе или не быть, то идти в Европу с голыми карпатскими горамм, – мы не хотим такой Европы". Это надо уметь говорить, надо иметь силу сказать, а не просто, чтобы тебя похвалили, что ты такой умный и покладистый. Есть вещи, на которых мы должны стоять, а не унижаться и не подставлять правую щеку, когда нас бьют по левой. Надо показывать характер, и России тоже.

Реформы

- Есть три вопроса к власти. Первый – прекращение войны на Востоке и возвращение Украине – со временем, не сразу это будет – отобранных силой у нас или агрессивно забранных территорий. Второй – вопрос бедности. У нас сейчас 60% людей, по данным статистики и международных организаций, живут за чертой бедности. Это площадка для любых взрывов, и политических, и даже агрессивно-военных, революционных. Третий – организовать власть в такой форме и таким образом, чтобы пошли реформы, и остановилась масштабная коррупция. Это три вопроса к власти. Если она их начнет, я подчеркиваю это, мы же не дети, что завтра мы все это сможем сделать так быстро, но люди почувствуют, что все вместе не в оффшорах сидят со своими миллионами, а с людьми. Что не живут отдельно, отдельно летают, отдельно строят, а вместе с людьми. Я убежден, что начнется другой взгляд на власть и на Украину, и мы начнем идти вперед. И за пять лет сделаем очень важные шаги. Но сказать, что решим все вопросы? Такие глубокие вопросы, в которые мы залезли и увязли, и по глупости, и по невежеству, и по непониманию или по детскому непониманию в коротких штанишках пришли к власти, – надо уже говорить поколениями. Мы прожили с вами одно поколение. Говорят, что поколение – это 25 лет. Следующее поколение уже должно решать другие вопросы и другие масштабные задачи.

Возвращение Крыма и Донбасса

- Я не думаю, что Россия так быстро согласится вернуть нам и Донбасс, и Крым. Российская политика, в принципе, это политика агрессивности. Россия воюет 150 лет подряд. И сейчас, если вы посмотрите на горячие точки в Европе, Сирия и другие, – там присутствуют российские войска. Поэтому и Россия, и российская политическая элита, и интеллигенция воспитаны в условиях агрессивного давления на соседей. Когда они говорят об Украине, они не могут себе допустить, что Украина может быть рядом. Она должна обязательно лежать под ними, а они на ней. Вот тогда Украина хорошая. Как только она сопротивляется и вылезает из-под кого-то, не хочет ложиться под такого парня, она уже не такая. Вот такая Россия. Поэтому для российского гражданина очень важно, чтобы они видели, что их лидер именно такую политику проводит: "Была бы страна родная, и нет других забот. Бродяга Байкал переходит, песню заводит и о родине что-то поет". Даже "бродяга" о "родине". Там нет человека, там есть "родина". И когда их лидер так думает и так делает, значит, он хороший.

Сейчас они, правда, его несколько переоценивают, но Путин надеется на свой выигрыш на президентских выборах и на свои политические дивиденды. И именно с помощью давления, агрессии, захвата чужих земель и людей. Поэтому я не думаю, что до президентских выборов в России что-то изменится. Ну а если Путин победит, а я так думаю, что у него сегодня есть такие шансы, если брать статистику, то он будет проводить такую же политику. Разве что давление на Россию расширится, не только экономическое, но и политическое, финансовое, и по другим линиям. И Россия увидит, что не справляется с теми территориями, которые она захватила, в том числе с Крымом и Донбассом. Тогда мы все себе вернем очень быстро, или оно само вернется. Поэтому я так прогнозирую. Как оно будет? Трудно сказать, но хотелось бы так, как мы хотим. А мы хотим мира, согласия, взаимопонимания, не хотим воевать с Россией, но и не хотим стоять перед ней на коленях.