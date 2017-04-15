Будь в форме: где в Днепре поиграть в регби

Мы продолжаем спецпроект, в котором рассказываем, где и как днепряне могут заниматься различными видами спорта и активно отдыхать. Сегодня речь пойдет о командной игре, которая до недавнего времени была для нас настоящей экзотикой, — регби. Эту игру часто путают с американским футболом, хотя это разные виды спорта. К слову, регби появилось в Великобритании, а название игры происходит от английского городка Регби в графстве Уорикшир. История игры начинается с 1823 года, когда 16-летний Уильям Вебб Эллис во время футбольного матча в городке Регби взял в руки мяч и побежал к воротам соперника. Эта выходка вдохновила местных на создание принципиально новой игры, которая со временем получила широкую популярность далеко за пределами Британских остров и даже стала олимпийским видом спорта.

Сегодня регби — командная игра, проводящаяся на прямоугольной площадке 100 х 68 метров с овальным мячом, по форме напоминающим дыню. Цель участников матча — передавая мяч друг другу руками только назад или ногами в любом направлении, приземлить его в зачетном поле или забить в ворота противника. Продвижению соперника с мячом можно препятствовать, захватывая его руками или сбивая с ног плечом. Выигрывает команда, набравшая больше очков в матче, который длится два тайма по сорок минут. Кстати, эта игра весьма требовательна к "физике" участников, ведь включает много силовых захватов и приемов борьбы. Обязательно нужна специальная форма и защитные элементы: шлем и мягкие подкладки на плечи, грудь и спину.

В Днепре существует более десятка мест, где можно научиться играть в регби. Базируется в городе и регбийная команда "Днепр", неоднократно занимавшая высокие места в чемпионате Украины и считающаяся одной из сильнейших в стране. Стоит отметить, что клуб появился в 2010-м, примерно тогда же в Днепре начали регулярно проходить и первые турниры по регби. Сегодня на базе многих общеобразовательных школ города функционируют школы регби для детей, которые могут начать заниматься с восьми лет. Специалисты отмечают, что регби помогает детям поднять самооценку, привить любовь к командной работе и значительно улучшить физические данные. Правда, сначала дети играют в упрощенную версию — так называемое "регби-5". Длительность матча здесь составляет всего два тайма по семь минут каждый с минутным перерывом.

ЭКСПЕРТ: "УКРЕПЛЯЕТ СЕРДЦЕ И РАЗВИВАЕТ ЛОВКОСТЬ"

Регби не только заставляет работать все мышцы, но и здорово помогает поднять самооценку. "Если говорить о моральных качествах, то благодаря игре развивается самодисциплина и ответственность, коммуникативные навыки, социальное взаимодействие. А если о здоровье, то регулярное занятие этим спортом укрепляет сердечно-сосудистую систему, развивает выносливость, развивает ловкость и скорость, укрепляет все мышцы верхней и нижней части туловища", — считает тренер Алексей Горовой.

Регби — эмоциональная игра, во время которой градус накала страстей просто зашкаливает. И сколько бы не говорили об уважении к сопернику, но противники готовы стереть друг друга в порошок одним только взглядом. Играть в регби никогда не получится в полсилы, на поле нельзя филонить. Элементы тренировок по регби входят в программу подготовки элитных воинских частей и полицейских спецподразделений, как лучший способ отработать коллективное взаимодействие в жестких условиях. Ежедневные занятия регбистов сочетают элементы тяжелой атлетики, бега с препятствиями и даже боевых искусств.

Конечно, у такого серьезного спорта есть и свои противопоказания. Увы, людям со слабым здоровьем серьезно заниматься регби не получится. "Близорукость, заболевания опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистые заболевания, травмы конечностей — прямые противопоказания к занятиям этим видом спорта. Человек просто не выдержит нагрузок и вынужден будет отступить", — объясняет тренер.

В этом виде спорта возможны и травмы. Самым популярным повреждением у игроков регби считается повреждение голеностопа, ведь именно этот сустав получает наибольшую нагрузку. Игроки часто делают резкие движения, что становится причиной вывихов и подвывихов. Еще одно уязвимое место игрока в регби — колени. Спортсмены часто получают разрыв мениска, крестообразных или боковых связок. Частенько после игр регбистам приходится залечивать травмированные пальцы и кисти рук. Чтобы избежать травм, игрокам рекомендуют придерживаться правил и хорошо разогревать мышцы на тренировке.

ГДЕ В ДНЕПРЕ ПОИГРАТЬ В РЕГБИ



Заниматься можно с 8 лет. Фото: vk.com

РК "Днепр" (ул. Универсальная, 10-а)

Самый известный регбийный клуб города появился в 2009-м. Команда выступает в Высшей лиге по регби нашей страны, где сейчас входит в число сильнейших. При этом в клубе постоянно происходит набор новых перспективных ребят. Тренеры отмечают: если у человека даже нет серьезных навыков игры, но присутствует большое желание стать регбистом, он может рассчитывать на обучение, а в перспективе — и подготовку к серьезными соревнованиям вместе с лучшими спортсменами города.

РК "Атлант"

Команда была основана в 2010-м энтузиастами такого направления этого вида спорта, как "регби-13", на котором клуб специализируется и по сей день. С 2012-го "Атлант" выступает в чемпионате и кубке Украины по "регби-13", а также принимает участие в различных некоммерческих турнирах. Особенностью клуба является то, что он не имеет постоянной прописки, а его тренировки проходят на различных спортивных площадках города. Записаться в него можно посредством соцсетей.

СШ №66 (ул. Генерала Грушевого, 3).

Тут регулярно проводятся состязания для детей, а также работает секция, где юных регбистов обучают так называемому "регби-5".

Стадион "Авангард" (ж/м Приднепровск)

Именно здесь проводит свои официальные матчи РК "Днепр". В остальное же время потренироваться на этом поле могут все желающие.