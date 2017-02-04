Где в Днепре "расплющить" мячик о стену

Аренда корта для сквоша обойдется в 100 грн за час игры, а в юные спортсмены набирают с 10 лет

Мы продолжаем спецпроект, в котором рассказываем, где и как жители Днепра могут заниматься различными видами спорта и активно отдыхать. Сегодня речь пойдет о сквоше — игре с ракетками и мячиком в закрытом помещении. Название игры происходит от созвучного английского глагола squash, что переводится как "расплющивать". Дело в том, что мячик, который используется во время игры, довольно мягкий и при ударе о стену немного расплющивается.

Считается, что эта игра появилась в XIX веке в английских тюрьмах, как аналог большого тенниса, в который можно играть в условиях ограниченного пространства. Наиболее старым свидетельством существования сквоша является книга, датированная 1807 годом, которая описывает быт и нравы жителей Лондона. Там на одном из рисунков изображен внутренний двор столичной тюрьмы, где несколько заключенных, не утративших присущего британцам спортивного духа, с увлечением отбивают ракетками мяч о высокую стену.

Со временем игра из развлечения заключенных превратилось в популярный среди английской элиты вид спорта, а позже получила широкое распространение и за пределами Великобритании, в том числе и у нас. "Сегодня" выяснила, где в Днепре можно побить мячик о стену.

Горожанам есть из чего выбирать, ведь в городе работают четыре спортивных клуба, где научат играть в сквош. Аренда корта обойдется в среднем в 100 грн за час игры. Самый крупный из них расположен в ТРЦ "Материк", здесь посетители смогут выбрать одну из трех площадок, а также воспользоваться советами профессиональных инструкторов.

Осваивать приемы этой игры тут могут не только взрослые, но и дети. Именно здесь работает единственная в городе "Детская академия сквоша", которая является совместным проектом клуба и Федерации сквоша Украины. Для юных спортсменов тренеры разработали особую программу комплексных тренировок, которая поможет развить все необходимые качества для игры, а в перспективе даже выйти на профессиональный уровень.

Попасть в ряды юных спортсменов можно во время конкурсного отбора, принять участие в котором могут дети в возрасте от 10 до 13 лет. К вопросу подготовки молодых кадров здесь подходят со всей серьезностью. К примеру, во время зимних каникул в академии работал новогодний сквош-лагерь, и в то время, как большинство школьников отдыхали, юные игроки в сквош усердно ежедневно тренировались по четыре часа.

ЭКСПЕРТ: "УЛУЧШИТ ЛОВКОСТЬ И ЗРЕНИЕ"

Специалисты утверждают, что тренировки на корте помогут держать тело в форме. "В процессе игры задействованы практически все мышцы. Совершая всевозможные выпады, мы накачиваем икры, бедра, ягодицы и пресс, — рассказывает тренер по сквошу Александр Толмачев. — Кроме того, тренируется зрение, потому что нужно внимательно следить за траекторией мяча. Этот спорт улучшает выносливость и реакцию, делает нас более сосредоточенными и ловкими".

По словам тренера, сквош подойдет всем без исключения. "Он интересен состязательной наполняющей: в процессе вам обязательно захочется более ловко атаковать, "доставать" сложные мячи, быть хитрее соперника, — говорит Толмачев. — Поэтому сквош полезен не только для желающих избавиться от лишнего веса и укрепить мышцы. Часто люди приходят побегать с ракеткой после тяжелого трудового дня, чтобы выпустить пар и негативную энергию".

Как оказалось, сквош — намного более интенсивный, чем его собрат, большой теннис. "Сквош похож на игру в теннис, однако я знаю многих, кто считает теннис скучнее сквоша, — отмечает эксперт. — В теннисе игроки больше отдыхают, делая паузы, а в сквоше игрок не выходит за пределы корта, пока не завершится партия. Один час игры в сквош по энергозатратности равен трем часам игры в теннис, ведь за это время сжигается от 700 до 1300 калорий. Кстати, и инвентарь в сквоше тоже сильно отличается от теннисного: ракетки легче, мячик меньше и мягче".

Новичкам эксперт советует знакомиться с этим видом спорта последовательно. "Перед игрой или тренировкой обязательно нужна разминка. Побегайте немного, разомните руки, выполните приседания. Лучше всего играть в сквош после занятия в тренажерном зале, — делится опытом Александр. — Затем нужно научиться правильно держать ракетку. Возьмите рукоятку только большим и указательным пальцами, позволяя ей как бы повиснуть в воздухе. Найдите для себя самое удобное положение, и только затем обхватите ракетку всей кистью".

Как и у любого спорта, здесь есть противопоказания. "Этот вид физической активности не подойдет людям с заболеваниями позвоночника и сердечно-сосудистой системы, — говорит эксперт. — Остальным — добро пожаловать на корт!".

ГДЕ В ДНЕПРЕ СЫГРАТЬ В СКВОШ

Клуб Health&Rackets (ул. Марии Кюри, 5)

Сквош-клуб работает на территории ТРЦ "Материк". Это единственное заведение в городе, которое специализируется исключительно на сквоше и является самым посещаемым и большим клубом города. Тренеры здесь подбирают наиболее эффективную тренировочную программу, учитывая особенности каждого посетителя. А талантливых детей в возрасте от 10 до 13 лет готовы обучать бесплатно.

Клуб Flex (ул. Ярослава Мудрого, 68)

Для любителей сквоша здесь оборудован современный корт. Тренеры, работающие в клубе, имеют сертификаты Европейской федерации сквоша, подтверждающие их опыт и стаж. Коучи обещают обучить основным приемам игры всего за несколько занятий.

Клуб Human (просп. Пилипа Орлика, 20)

В распоряжении клиентов спортклуба — два корта для сквоша. Здесь также предоставляют услуги персонального тренера и профессиональные ракетки в аренду. Правда, абонемент здесь можно приобрести не меньше чем на 12 месяцев.

Клуб "Спортлайф" (ул. Симферопольская, 2-м)

Первое занятие с тренером здесь проведут бесплатно. Приходить можно как со своим снаряжением, так и брать его напрокат. К тому же, каждый уикенд здесь проходят турниры, участие в которых может принять любой желающий.