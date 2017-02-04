Где в Днепре "расплющить" мячик о стену

Сегодня, 12:08

Аренда корта для сквоша обойдется в 100 грн за час игры, а в юные спортсмены набирают с 10 лет

Чтобы попасть в ряды юных спортсменов, школьникам нужно пройти отбор и усердно тренироваться. Фото: vk.com
Чтобы попасть в ряды юных спортсменов, школьникам нужно пройти отбор и усердно тренироваться. Фото: vk.com

Мы продолжаем спецпроект, в котором рассказываем, где и как жители Днепра могут заниматься различными видами спорта и активно отдыхать. Сегодня речь пойдет о сквоше — игре с ракетками и мячиком в закрытом помещении. Название игры происходит от созвучного английского глагола squash, что переводится как "расплющивать". Дело в том, что мячик, который используется во время игры, довольно мягкий и при ударе о стену немного расплющивается.

Считается, что эта игра появилась в XIX веке в английских тюрьмах, как аналог большого тенниса, в который можно играть в условиях ограниченного пространства. Наиболее старым свидетельством существования сквоша является книга, датированная 1807 годом, которая описывает быт и нравы жителей Лондона. Там на одном из рисунков изображен внутренний двор столичной тюрьмы, где несколько заключенных, не утративших присущего британцам спортивного духа, с увлечением отбивают ракетками мяч о высокую стену.

Со временем игра из развлечения заключенных превратилось в популярный среди английской элиты вид спорта, а позже получила широкое распространение и за пределами Великобритании, в том числе и у нас. "Сегодня" выяснила, где в Днепре можно побить мячик о стену.

Горожанам есть из чего выбирать, ведь в городе работают четыре спортивных клуба, где научат играть в сквош. Аренда корта обойдется в среднем в 100 грн за час игры. Самый крупный из них расположен в ТРЦ "Материк", здесь посетители смогут выбрать одну из трех площадок, а также воспользоваться советами профессиональных инструкторов.

Осваивать приемы этой игры тут могут не только взрослые, но и дети. Именно здесь работает единственная в городе "Детская академия сквоша", которая является совместным проектом клуба и Федерации сквоша Украины. Для юных спортсменов тренеры разработали особую программу комплексных тренировок, которая поможет развить все необходимые качества для игры, а в перспективе даже выйти на профессиональный уровень.

Попасть в ряды юных спортсменов можно во время конкурсного отбора, принять участие в котором могут дети в возрасте от 10 до 13 лет. К вопросу подготовки молодых кадров здесь подходят со всей серьезностью. К примеру, во время зимних каникул в академии работал новогодний сквош-лагерь, и в то время, как большинство школьников отдыхали, юные игроки в сквош усердно ежедневно тренировались по четыре часа.

ЭКСПЕРТ: "УЛУЧШИТ ЛОВКОСТЬ И ЗРЕНИЕ"

Специалисты утверждают, что тренировки на корте помогут держать тело в форме. "В процессе игры задействованы практически все мышцы. Совершая всевозможные выпады, мы накачиваем икры, бедра, ягодицы и пресс, — рассказывает тренер по сквошу Александр Толмачев. — Кроме того, тренируется зрение, потому что нужно внимательно следить за траекторией мяча. Этот спорт улучшает выносливость и реакцию, делает нас более сосредоточенными и ловкими".

По словам тренера, сквош подойдет всем без исключения. "Он интересен состязательной наполняющей: в процессе вам обязательно захочется более ловко атаковать, "доставать" сложные мячи, быть хитрее соперника, — говорит Толмачев. — Поэтому сквош полезен не только для желающих избавиться от лишнего веса и укрепить мышцы. Часто люди приходят побегать с ракеткой после тяжелого трудового дня, чтобы выпустить пар и негативную энергию".

Как оказалось, сквош — намного более интенсивный, чем его собрат, большой теннис. "Сквош похож на игру в теннис, однако я знаю многих, кто считает теннис скучнее сквоша, — отмечает эксперт. — В теннисе игроки больше отдыхают, делая паузы, а в сквоше игрок не выходит за пределы корта, пока не завершится партия. Один час игры в сквош по энергозатратности равен трем часам игры в теннис, ведь за это время сжигается от 700 до 1300 калорий. Кстати, и инвентарь в сквоше тоже сильно отличается от теннисного: ракетки легче, мячик меньше и мягче".

Новичкам эксперт советует знакомиться с этим видом спорта последовательно. "Перед игрой или тренировкой обязательно нужна разминка. Побегайте немного, разомните руки, выполните приседания. Лучше всего играть в сквош после занятия в тренажерном зале, — делится опытом Александр. — Затем нужно научиться правильно держать ракетку. Возьмите рукоятку только большим и указательным пальцами, позволяя ей как бы повиснуть в воздухе. Найдите для себя самое удобное положение, и только затем обхватите ракетку всей кистью".

Как и у любого спорта, здесь есть противопоказания. "Этот вид физической активности не подойдет людям с заболеваниями позвоночника и сердечно-сосудистой системы, — говорит эксперт. — Остальным — добро пожаловать на корт!".

ГДЕ В ДНЕПРЕ СЫГРАТЬ В СКВОШ

Клуб Health&Rackets (ул. Марии Кюри, 5)
Сквош-клуб работает на территории ТРЦ "Материк". Это единственное заведение в городе, которое специализируется исключительно на сквоше и является самым посещаемым и большим клубом города. Тренеры здесь подбирают наиболее эффективную тренировочную программу, учитывая особенности каждого посетителя. А талантливых детей в возрасте от 10 до 13 лет готовы обучать бесплатно.

Клуб Flex (ул. Ярослава Мудрого, 68)
Для любителей сквоша здесь оборудован современный корт. Тренеры, работающие в клубе, имеют сертификаты Европейской федерации сквоша, подтверждающие их опыт и стаж. Коучи обещают обучить основным приемам игры всего за несколько занятий.

Клуб Human (просп. Пилипа Орлика, 20)
В распоряжении клиентов спортклуба — два корта для сквоша. Здесь также предоставляют услуги персонального тренера и профессиональные ракетки в аренду. Правда, абонемент здесь можно приобрести не меньше чем на 12 месяцев.

Клуб "Спортлайф" (ул. Симферопольская, 2-м)
Первое занятие с тренером здесь проведут бесплатно. Приходить можно как со своим снаряжением, так и брать его напрокат. К тому же, каждый уикенд здесь проходят турниры, участие в которых может принять любой желающий.
спорт, днепр, клуб, мяч, теннис, игра, игры, абонемент, бесплатно, участие, игроки, сквош, будь в форме, мячик

Вы сейчас просматриваете новость "Где в Днепре "расплющить" мячик о стену". Другие Новости Днепропетровска смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Анастасия Жукова

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Днепр

Занятия в воде снижают нагрузку на суставы и позволяют «прокачать» сердце

"Мокрый фитнес": где в Днепре заняться аквааэробикой

28 Января, 12:28

В Днепре на занятия по водной физкультуре можно ходить круглый год либо брать разовое посещение

Днепр

Для взрослых работают спортивные клубы, а детвору готовят к соревнованиям в ДЮСШ

Будь в форме: где в Днепре пострелять из лука и винтовки

21 Января, 13:20

Днепрян учат попадать в яблочко и рассказывают истории о появлении оружия

Днепр

Прокат инвентаря в платном парке обойдется минимум в 40 грн за три часа, а за разовый спуск придется выложить 8 грн

Покорители снежных склонов: где в Днепре покататься с горки

15 Января, 06:10

Поклонники спусков на санках выбирают городские балки, а для лыжников и сноубордистов работает платный спуск

Днепр

Стоимость разовой тренировки для взрослых составляет 50 грн, а дети тренируются бесплатно

Мастера шпаги: где в Днепре научат фехтованию на шпагах, рапирах и саблях

7 Января, 05:18

В Днепре учат наносить "уколы" шпагой и рапирой, выстраивать тактику во время поединка, и куют кадры для национальной сборной Украины

Днепр

В Днепре около 30 организаций занимаются обучением черлидингу. Фото из открытых источников

Мастера ярких шоу: где в Днепре научат черлидингу

17 Декабря 2016, 06:08

Днепровские черлидеры разогревают зрителей на матчах спортивных команд и участвуют в соревнованиях

Днепр

В Днепре работает множество секций, где обучают этому виду спорта как на платной, так и на бесплатной основе. Фото: 1smiru.ru

Будь в форме: где заняться боксом в Днепре

10 Декабря 2016, 12:53

В боксерских клубах Днепра, которых насчитывается более сотни, занимаются как любители, так и известные "профи"

Днепр

Даже любителям нужен шлем. Фото: vk.com

Где в Днепре погонять на картинге

26 Ноября 2016, 12:53

В Днепре по треку гоняют даже пятилетки, а для взрослых устраивают состязания на скорость

Днепр

С пользой. Хоккей укрепляет как здоровье, так и характер. Фото: vk.com

Трус не играет в хоккей: где в Днепре погонять шайбу

19 Ноября 2016, 11:21

Детвору с шести лет учат правильно падать и проведут на льду чемпионат среди женщин

Днепр

Будь в форме: где в Днепре оседлать скакуна

12 Ноября 2016, 13:23

Днепрян учат держаться в седле и устраивают с лошадьми новогодние карнавалы

Диеты и фитнес

Позаботьтесь о своем теле. Кадр из видео adme.ru

Будь в форме: тренировка, которая заменит час фитнеса в спортзале

7 Ноября 2016, 04:19

Отжимания, приседания и выпады можно делать, не выходя из дома

Днепр

Покорители города. Фото: vk.com

Уличный экстрим: где в Днепре покататься на скейте, роликах и bmx

5 Ноября 2016, 12:31

Днепряне тренируются в спецпарках и на набережной, а состязаются — в конкурсах

Днепр

Только вверх. Спецэкипировку в клубах можно взять напрокат. Фото: vk.com

Будь в форме: где в Днепре занять скалолазанием

29 Октября 2016, 13:14

Днепряне могут взбираться под мостом и тренироваться на крупнейшем скалодроме

Днепр

На любой ледовой площадке коньки можно взять на прокат. Фото: vk.com

Будь в форме: где в Днепре покататься на коньках

22 Октября 2016, 13:10

Днепряне могут кататься круглый год, а в фигуристы набирают с пяти лет  

Днепр

В Днепре можно отыскать секцию, близкую по духу и весовой категории. Фото: shinken.ru

Будь в форме: единоборства на любой вкус

8 Октября 2016, 13:57

Боевые искусства помогают держать тело в форме и прививают особый взгляд на жизнь

Днепр

Похоже на йогу. Движения выполняются чуть более динамично и не несут в себе духовной наполненности. Фото: vk.com

Будь в форме: пилатес поможет исправить осанку и похудеть

3 Октября 2016, 05:46

Система для реабилитации военных покорила массы и помогает укреплять организм

Днепр

Танцуют все. Обучение в группе обойдется в 40—50 гривен, а участие в состязаниях — бесплатное. Фото: vk.com

Будь в форме: где в Днепре научиться танцевать сальсу, танго или брейк-данс

24 Сентября 2016, 06:01

На набережной устраивают «сальсатеки», а на центральной площади — «хип-хоп батлы»

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования