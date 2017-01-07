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Мастера шпаги: где в Днепре научат фехтованию на шпагах, рапирах и саблях http://www.segodnya.ua/img/article/7861/11_main.1483743285.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7861/11_tn.1483743285.jpg Днепр В Днепре учат наносить "уколы" шпагой и рапирой, выстраивать тактику во время поединка, и куют кадры для национальной сборной Украины

Мастера шпаги: где в Днепре научат фехтованию на шпагах, рапирах и саблях

Сегодня, 05:18

В Днепре учат наносить "уколы" шпагой и рапирой, выстраивать тактику во время поединка, и куют кадры для национальной сборной Украины

Стоимость разовой тренировки для взрослых составляет 50 грн, а дети тренируются бесплатно
Стоимость разовой тренировки для взрослых составляет 50 грн, а дети тренируются бесплатно

Мы продолжаем спецпроект, в котором рассказываем, где и как горожане могут заниматься различными видами спорта и держать себя в форме без особых затрат. Сегодня в выпуске — изящный и где-то даже романтичный вид спорта — фехтование на шпагах, рапирах и саблях. Его также называют "шахматами в движении", поскольку спортсмену нужно предугадать тактику соперника и принимать множество решений в процессе поединка.

Специалисты отмечают, что фехтование развивает тело и ум, а также является довольно творческим видом спорта, ведь боец сам создает последовательность и характер своих атак. Безусловно, в фехтовании осталось некое наследие настоящих мушкетеров и средневековых рыцарей, именно поэтому поединки выглядят благородно, а также воспитывают манеры поведения, такие как галантность, вежливость и уважение к противнику. "Сегодня" выяснила, где в Днепре можно записаться в секцию и освоить искусство наносить "уколы", не получая их в ответ.

Отметим, что в нашем городе этот спорт развит довольно хорошо. Днепровская школа фехтования считается одной из сильнейших в стране и занимает ведущие позиции в подготовке спортсменов сборной команды Украины — от кадетов до мастеров спорта международного класса.

Многие днепряне добились успехов на этом поприще. Например, Богдан Никишин и Андрей Малий удостоились звания чемпионов мира. А днепровские спортсмены-юниоры, в числе которых Даниил Кайбулаев, Антон Сторчай и Юрий Запара становились призерами чемпионата Украины в разных возрастных категориях и считаются будущим отечественного фехтования.

Сейчас в городе функционирует восемь фехтовальных клубов, однако большинство из них детские. Взрослые же могут начать освоение шпаги, например, в частном клубе, где одно занятие обойдется в 50 грн, а вот в детских клубах занятия бесплатны. Также в Днепре регулярно проходят турниры и выступления в рамках программы по развитию и популяризации фехтования в области. Так, весной на Фестивальном причале состоялись масштабные показательные выступления с участием представителей федерации фехтования и спортивных клубов города. Сотни горожан пришли поддержать спортсменов и могли здесь же записаться в понравившуюся спортивную секцию.

Последним же на данный момент из значимых фехтовальных мероприятий в Днепре стал так называемый Новогодний турнир, который состоялся в декабре. Участие в нем приняли местные спортсмены, а также фехтовальщики из Киева и Черкасс.

ЭКСПЕРТ: "МЫШЕЧНЫЙ КОРСЕТ И ОБЩЕЕ РАЗВИТИЕ"

Регулярно занимаясь фехтованием, любители могут укрепить все системы организма. "Это достаточно сложный, но очень интересный вид спорта, который безусловно полезен для тела. Тренировки укрепляют мышечный корсет, а также развивают координацию, реакцию и скорость мышления, — поделился с "Сегодня" чемпион мира по фехтованию, участник Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Богдан Никишин. — Занятия особенно полезны для детей, потому что фехтование развивает ребенка с разных сторон, что очень важно в раннем возрасте. Однако если говорить о профессиональном спорте, то он нередко приводит к травмам и перенапряжению, но это издержки любого большого спорта".

Новичкам первая шпага Украины советует быть терпеливыми. "Когда я прихожу в зал и наблюдаю за малышами и подростками, думаю о том, какой длинный путь им предстоит пройти, чтобы достичь успеха. На этом пути могут быть как взлеты, так и падения, в связи с этим всем начинающим хочу пожелать терпения, — говорит Никишин. — Многим знакомо чувство, когда хочется все бросить, однако в спорте нужно держать себя в руках, быть упорным и воспитывать в себе настойчивость".

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Начинать тренировку стоит с разминки. "Сперва выполняются общие силовые упражнения и растяжка тела, и только после этого отрабатываются непосредственно боевые элементы, — рассказывает Богдан. — Тренировки для взрослых имеют разную длительность в зависимости от целей спортсменов. Детские же занятия длятся не более часа и обязательно включают в себя игры, чтобы заинтересовать и не дать детям заскучать".

Учитывая то, что фехтование — это спорт, где используется холодное оружие, тут необходимо четко соблюдать технику безопасности. "Шпаги, конечно же, не острые, но все равно могут быть травмоопасны. На соревнованиях до сигнала судьи ни в коем случае нельзя снимать маску, чтобы шпага соперника никак не смогла задеть лицо и голову, — предостерегает Богдан начинающих фехтовальщиков. — Кроме того, на дорожке нужно всегда держать шпагу острием вниз, чтобы избежать неприятных недоразумений и не травмировать соперника".

ГДЕ В ДНЕПРЕ СКРЕСТИТЬ ШПАГИ

ДЕТСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ШКОЛЫ
Управляться с рапирой детвору учат с восьми лет. Тренировки проводятся несколько раз в неделю, чтобы эффективнее готовиться к соревнованиям. Детские занятия обычно длятся один час и проходят в игровой форме, чтобы заинтересовать малышей.
пр-т Слобожанский, 36-д (СДЮШОР №6)
ул. Беляева, 2
(КЗО ССЗШ №142)
ул. Строителей, 36
(СК "Вихрь")
Монастырский остров, 6 (Школа высшего спортмастерства)

ЧАСТНЫЙ КЛУБ
В городе есть всего одно место, куда принимают всех желающих независимо от уровня подготовки. В фехтовальном клубе Liberte тренировочный процесс построен по принципу "от простого к сложному", поэтому в сжатые сроки здесь можно освоить основные приемы спортивного фехтования.
ул. Гопнер, 4-а

УНИВЕРСИТЕТСКИЕ СЕКЦИИ
В трех вузах Днепра сформированы фехтовальные клубы для студентов и подростков. Прежде чем приобретать личную экипировку, на первый месяц обучения здесь можно бесплатно взять костюм и шпагу напрокат.
пр-т Яворницкого, 36 (ДНУ)
ул. Севастопольская, 17 (ДГМА)
ул. Жуковского 24-а (ПГАСА)
спорт, фехтование, будь в форме

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Автор:

Анастасия Жукова

Источник:

"Сегодня"

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