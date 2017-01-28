"Мокрый фитнес": где в Днепре заняться аквааэробикой

В Днепре на занятия по водной физкультуре можно ходить круглый год либо брать разовое посещение

Мы продолжаем спецпроект, в котором рассказываем, где и как днепряне могут заниматься различными видами спорта и активно отдыхать. Сегодня речь пойдет о спортивной активности, которая является разновидностью расслабляющей и оздоравливающей терапии, — аквааэробике, которую зачастую называют "мокрым фитнесом". Специалисты отмечают, что занятия в бассейне подойдут абсолютно всем, не зависимо от возраста и физической подготовки, а особенно подобная активность придется по душе любителям водных процедур.

Аквааэробика представляет собой выполнение разнообразных комплексов упражнений под музыку в бассейне или другом водоеме. Занятия состоят из силовых упражнений, гимнастики и, конечно же, элементов плавания. При этом эксперты отмечают, что аквааэробика имеет целый ряд преимуществ перед своей "сестрой" — аэробикой в зале. А все дело в том, что при выполнении упражнений в воде значительно снижается нагрузка на опорно-двигательный аппарат, позвоночник и суставы, соответственно — уменьшается риск развития варикоза и получения каких-либо травм.

Кроме того, подобные занятия пользуются большой популярностью среди людей, которые хотят быстро похудеть, ведь во время тренировки человек преодолевает сопротивление воды и затрачивает на упражнения значительно больше энергии, чем при аналогичных занятиях на суше, а значит, и жир сжигается быстрее. К тому же, по словам поклонников данного вида спорта, тренировки всегда заряжают позитивной энергией, бодростью и поднимают настроение. "Сегодня" выяснила, где и как в Днепре можно ощутить на себе магию водной физкультуры.

В городе можно отыскать множество бассейнов, где аквааэробикой можно заниматься на постоянной основе под руководством квалифицированного тренера. При этом место для занятий можно подобрать практически под любые требования, кошелек и график. Например, клубы "Спортлайф" и "Хьюман" предлагают своим посетителям современную спортивную базу и гибкий график занятий, но оплачивать абонемент здесь нужно сразу на год вперед, что подходит далеко не всем. А вот в бассейне Медицинской академии удобств меньше, зато можно платить за каждое посещение. Кстати, средняя стоимость одного зянятия в воде составляет порядка 50 грн.

ЭКСПЕРТ: "ИЗБАВИТ ОТ ВАРИКОЗА И ПОДТЯНЕТ КОЖУ"

Регулярные занятия аквааэробикой оказывают благотворное влияние на организм. "Это не просто упражнения в воде, это терапия, проверенная временем, которую усовершенствовали медики и спортивные специалисты, — рассказала "Сегодня" тренер Зинаида Цибульник. — Идея таких занятий впервые была описана еще в манускриптах Древнего Китая. Обучая своих учеников единоборствам, китайские монахи заставляли их отрабатывать удары в воде. Занятия аквааэробикой укрепляют тело и здоровье в целом. В воде тело работает эффективнее, но вы даже не замечаете этого, так как подвешенное состояние сглаживает напряжение. К тому же водная аэробика задействует те мышцы, которые практически бездействуют на суше".

Кроме того, по словам специалиста, с помощью аквааэробики можно предотвратить и даже вылечить некоторые заболевания. "Регулярные тренировки показаны людям, имеющим сердечно-сосудистые заболевания и варикозное расширение вен, — отмечает Цибульник. — Во время занятия тело не перегревается, а работа сердца стимулируется естественным образом. При этом кровь не сгущается, что очень важно при отклонениях в венозно-сосудистой системе. Мягкое давление воды поможет справиться с тяжестью в ногах, стенки сосудов станут более пластичными, варикоз перестанет прогрессировать, а со временем уменьшится".

Также аквааэробика благотворно влияет на состояние кожи и фигуру. "В процессе выполнения программ тело получает своеобразный массаж, который выравнивает кожный покров и способствует расщеплению целлюлита. Активное кровообращение убирает любые отеки, кожа насыщается кислородом. Капиллярная сетка становится более эластичной", — уверяет тренер.

Существует несколько подвидов аквааэробики, среди которых можно выбрать наиболее подходящий. К примеру, во время занятий аква-нудлом используют цветные гибкие лапшеобразные палки, которые держат тело на воде, а также помогают выполнять упражнения. Аква-тай — техника, во время которой используют приемы восточных единоборств. Кроме того, можно заниматься по программе с говорящим названием "бегущий человек", во время которой начинающий спортсмен пытается бежать в воде, тренируя таким образом все системы организма.

ГДЕ В ДНЕПРЕ РАЗМЯТЬСЯ В ВОДЕ

Клуб "Аквалайф" (ул. Украинская, 36)

Занятия здесь проходят в небольшом, но современном бассейне. В группах — до четырех человек.

Комплекс "Восход" (Набережная Победы, 51)

Здесь работают профессиональные тренеры по "водной физкультуре", которые учитывают пожелания и противопоказания, а также помогут выполнять упражнения максимально правильно и эффективно.

Фитнес-центр "Приднепровский" (ул. Василия Симоненко, 11)

Регулярно заниматься здесь могут и женщины, и мужчины, также открыта отдельная группа по аквафитнесу для будущих мам.

Бассейн Медакадемии (ул. Севастопольская, 17)

Бассейн под открытым небом работает круглый год, воду подогревают. Дважды в неделю здесь проходят занятия по аквааэробике в женских и мужских группах.

Клуб "Спортлайф" (ул. Боброва, 1)

Здесь днепрянам предлагают множество подвидов водной активности — акватанцы, аквааэробика для беременных и акватай.

Клуб "Хьюман" (пр-т Пилипа Орлика, 20)

В абонемент, который здесь покупают минимум на год, входит посещение тренажерного зала, бассейна, финской бани, а также всех групповых занятий, в том числе и аквааэробики.