В Днепре исчез солдат срочной службы – СМИ

Сегодня, 17:46

Парень приехал в город из Мариуполя, с родными в последний раз выходил на связь два дня назад 

Фото: dnepr.info
Фото: dnepr.info

В Днепре 22 января пропал солдат срочной службы Владислав Бараниченко, который приехал в город из Мариуполя.

Об этом "Информатору" рассказали родственники пропавшего парня.

По словам родных, Владислав Бараниченко приехал на автобусе в отпуск из Мариуполя, вышел из транспорта на перекрестке проспекта Поля и улицы Пушкина. Позвонив родным в последний раз в 14:00, парень пропал и не выходит на связь.

Особые приметы: 22 года, короткая стрижка, русые волосы, серо-зеленые глаза. Рост — 186 см, телосложение худощавое. Был одет в военную форму ВСУ с шевронами.

Напомним, ранее под Винницей избили вернувшегося с Донбасса бойца. 
днепр, Мариуполь, солдат, парень, ВСУ, пропал, срочник, В Днепре

Вы сейчас просматриваете новость "В Днепре исчез солдат срочной службы – СМИ". Другие Новости Днепропетровска смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Днепр

Выстрел в ребенка: пуля застряла в легких мальчика

Сегодня, 17:27

Ребенка готовят к операции, а мама дежурит под дверями реанимации 

Днепр

Фото: botosaneanul.ro Из-за массовой госп

Жизни раненого в Днепре мальчика ничего не угрожает – директор больницы

Сегодня, 16:36

До завтра ребенок будет находиться в реанимации; он прооперирован 

Запад

Возле5 дома убитой пенсионерки. Фото: if.npu.gov.ua

На Прикарпатье молодой парень жестоко убил пожилую женщину

Сегодня, 16:24

Причиной тргедии мог стать бытовой конфликт или сексуальное домогательство

Украина

М-16. Фото: из открытых источников

На смену "калашам" в украинской армии придут винтовки М-16 - "Укроборонсервис"

Сегодня, 14:45

По словам Шарапова, организацию производства винтовки в Украине планируют начать с производства опытной партии стрелкового оружия

Днепр

Фото: AFP

В полиции Днепра рассказали подробности выстрела в ребенка

Сегодня, 13:35

По предварительным данным правоохранителей, в мальчика стреляли из пневматического оружия

Происшествия

Мост Метро в Киеве

В Киеве самоубийца спрыгнул с моста Метро

Сегодня, 12:30

Тело нашли в Днепре через два часа поисков  

Днепр

Фото: из открытых источников

В Днепре выстрелили в 6-летнего мальчика

Сегодня, 11:15

Инцидент произошел во время прогулки ребенка с родителями; мальчика прооперировали, его состояние тяжелое

Днепр

В Днепре произошла полицейская погоня со стрельбой. Фото: AFP

В Днепре копы обстреляли угнанный автомобиль

Вчера, 15:47

Когда инспекторы попытались задержать водителя, мужчина едва не наехал на офицера полиции

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования