В Днепре исчез солдат срочной службы – СМИ

Парень приехал в город из Мариуполя, с родными в последний раз выходил на связь два дня назад

В Днепре 22 января пропал солдат срочной службы Владислав Бараниченко, который приехал в город из Мариуполя.

Об этом "Информатору" рассказали родственники пропавшего парня.

По словам родных, Владислав Бараниченко приехал на автобусе в отпуск из Мариуполя, вышел из транспорта на перекрестке проспекта Поля и улицы Пушкина. Позвонив родным в последний раз в 14:00, парень пропал и не выходит на связь.

Особые приметы: 22 года, короткая стрижка, русые волосы, серо-зеленые глаза. Рост — 186 см, телосложение худощавое. Был одет в военную форму ВСУ с шевронами.

Напомним, ранее под Винницей избили вернувшегося с Донбасса бойца.