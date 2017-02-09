Боевик т.н."ДНР" воспользовался законом и получил два гектара украинской земли

Жители Матусова отмечают, что мужчина уже давно покинул село, однако это не помешало боевику получить землю по закону об участниках спецоперации на Донбассе

В селе Матусов Черкасской области два гектара земли местная власть выделила члену незаконного вооруженного формирования из т.н. "ДНР", поскольку он назвался участником спецоперации на Донбассе.

Полгода житель села Матусов и участник спецоперации Михаил Витов собирал документы на положенный ему по закону земельный участок.

Вместе с тем, его земляку понадобилось всего два месяца, чтобы получить положенные два гектара. Офицер запаса Вооруженных сил Сергей Добренко много лет живет в Донецке и с 2015-го года выступает на стороне т.н."ДНР".

Старожилы Матусова его не помнят, а сельчане говорят, что мужчина уже давно уехал из села и не понимают, как Добренко получил статус участника спецоперации на Донбассе и земельный участок.

При этом сельский голова Матусова Василий Колесник рассказал, что выделение земельного участка согласовал его предшественник.

"Согласование дается на основании справки или удостверения участника боевых действий. Данное лицо такие удостоверения предоставляло. (Добренко – Ред.) прописался у родного брата, воспользовался всеми льготами", – пояснил Колесник.

При этом отец Добренко не верит, что его сын – боевик, и объясняет, что земля его сыну нужна, потому что он сдает ее в аренду.

После огласки истории Добренко им заинтересовались в Службе безопасности Украины. Законность выделения ему участка выясняет прокуратура.

"Одно уголовное производство уже в суде – это по факту участия в террористической организации. Другое уголовное производство исходит из первого, и мы начали расследование в этом году. Выясним, законно ли все-таки выделен этот земельный участок", – рассказал начальник отдела прокуратуры Черкасской области Василий Сухомудренко.

Тем временем, районные власти уже озадачены вопросом, как вернуть землю в собственность государства. Сделать это можна только через суд.