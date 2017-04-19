Боевики нанесли урон военным

За минувшие сутки боевики 35 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает Штаб военной операции.

Так, на Мариупольском направлении из 82-мм минометов, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливали опорные пункты у Красногоровки. Позиции в районах населенных пунктов Водяное и Гнутово попали под огонь гранатометов различных систем, пулеметов крупных калибров и вооружения БМП. Кроме того морпехов под Водяным противник обстрелял из зенитной установки ЗУ-23-2.

На Донецком направлении Авдеевка, Каменка и Зайцево попали под огонь гранатометов различных систем и пулеметов.

За минувшие сутки двое украинских военных получили ранения.