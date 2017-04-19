Боевики нанесли урон военным
Украинская сторона понесла нелетальные потери
За минувшие сутки боевики 35 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает Штаб военной операции.
Так, на Мариупольском направлении из 82-мм минометов, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливали опорные пункты у Красногоровки. Позиции в районах населенных пунктов Водяное и Гнутово попали под огонь гранатометов различных систем, пулеметов крупных калибров и вооружения БМП. Кроме того морпехов под Водяным противник обстрелял из зенитной установки ЗУ-23-2.
На Донецком направлении Авдеевка, Каменка и Зайцево попали под огонь гранатометов различных систем и пулеметов.
За минувшие сутки двое украинских военных получили ранения.
Вы сейчас просматриваете новость "Боевики нанесли урон военным". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии