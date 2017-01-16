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Боевики продолжают блокировать освобождение заложников – Геращенко http://www.segodnya.ua/img/article/7887/81_main.1484584950.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7887/81_tn.1484584950.jpg Донбасс Украинская сторона настаивает на немедленном разблокировании процесса

Боевики продолжают блокировать освобождение заложников – Геращенко

Сегодня, 18:39

Украинская сторона настаивает на немедленном разблокировании процесса

Ирина Геращенко. Фото: Facebook
Ирина Геращенко. Фото: Facebook

Процесс освобождения заложников остается заблокированным, представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) до сих пор держат в тюрьме несовершеннолетних, которых обвинили в диверсии.

Об этом на своей странице в Facebook написала первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко.

"Несмотря на обещание до новогодних праздников отпустить подростков, которых обвинили в диверсии, ОРДО и до сих пор держит несовершеннолетних в тюрьме, это и есть цена слова боевиков. Несмотря на призыв лидеров "нормандского формата" и ТКГ освободить до Нового года заложников, и жест доброй воли со стороны украинской стороны и одностороннюю передачу 15 лиц, освобождение заложников и дальше заблокировано", – отметила она.

"Украинская сторона настаивает на немедленном разблокировании освобождения заложников, мы отметили те реалистичные компромиссы, предложенные еще несколько месяцев назад, чтобы разблокировать процесс освобождения", – добавила Геращенко.

Ранее Ирина Геращенко заявила, что дело освобождения украинских заложников зависит только от Кремля, а не подконтрольных российской власти боевиков.
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Источник:

"Сегодня"

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