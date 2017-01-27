Боровой рассказал, за счет чего РФ будет дестабилизировать ситуацию на Донбассе

Средства для военного финансирования у России заканчиваются, поэтому Кремль переходит на тактику по дестабилизации ситуации на востоке Украины за счет "человеческого мяса". Об этом написал в своей колонке на "Апострофе" российский оппозиционер, политический эксперт Константин Боровой.

По его словам, Кремль понимает, что ресурсы тают, поэтому пора переходить к переговорам и торгам.

"Многие считают, что 2017-й – последний год, когда Россия может расходовать средства с таким размахом, как это было раньше. Я думаю, что спешка, которая сейчас происходит с призывами к Трампу начать какие-то консультации, и, как сказал Песков, хотя бы телефонные звонки, – все это говорит о том, что Кремль хорошо понимает: ресурсы просто исчезают", – написал Боровой.

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Он отметил, что Россия переходит на тактику провокаций, засылая группы людей в Украину, так как это дешевле военной кампании.

"Что касается военного финансирования Россией операций и в Крыму и на востоке Украины, то на усиление этих направлений ресурсов у Москвы, в общем, нет. Хотя мы имеем дело с группой, которая сегодня активно использует спецслужбы, технологию провокаций. На это больших ресурсов не нужно. Тем более что Кремль все делает за счет "человеческого мяса". Собрать еще несколько групп уголовников, чтобы заслать их, скажем, на восток Украины, или чеченцев для посылки в Сирию, не требует подключения больших ресурсов. Кремль активно использует эти инструменты. И похоже, что инструменты провокаций сегодня будут использоваться более активно, потому что они дешевле", – добавил Боровой.

Ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука рассказывал, что Россия вряд ли имеет какие-либо стратегические намерения на Донбассе, так как проводит там политику "выжженной пустыни", уничтожая инфраструктуру на оккупированных территориях.

В свою очередь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал главное условие Москвы по Донбассу. Он считает, что Киев отказывается от "российского сценария" мирного урегулирования на Донбассе.