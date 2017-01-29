Бой за Авдеевку: стало известно о ликвидации полевого командира боевиков

Один из главарей боевиков на Донбассе Александр Ходаковский сообщил, что во время утреннего боя в районе Авдеевской промзоны был ликвидирован комбат бандформирования "Восток".

Об этом он заявил на своей страничке Facebook.

"За моей спиной стоит командир батальона Иван Андреевич, мой старый друг и верный соратник, одним из первых пришедший в "Восток" и помогавший мне его создавать. Сегодня утром он лично повел подкрепление на уничтожаемую позицию. А теперь его нет. Один из раненых, выведенных из боя, сообщил эту трагичную весть", – пишет он.

Напомним, боевики сегодня обстреляли авдеевскую промзону, после чего устроили штурм позиций украинских военных.