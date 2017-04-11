Программа "Здоровое сердце" Штаба Ахметова помогает детям на Донбассе

Операции сделали уже восьми маленьким пациентам. Всего за время существования Штаба помощь получили 33 ребенка

Семья из Донецкой области не могла вылечить сына, потому что в помощи нуждались сами родители. Еще до войны у мальчика обнаружили врожденный порок сердца. Но вовремя сделать операцию не получилось.

Врожденный порок сердца у мальчика обнаружили три года назад.

"У супруга была большая проблема с сердцем. Решили проверить и ребеночка. Нам сказали, что у нас порок сердца", – говорит Ольга Пивень, жительница Курахово.

"Не было возможности прооперировать ребенка. Я – инвалид по здоровью, на группе. Мы сейчас на низкооплачиваемой работе", – продолжила Ольга.

От врачей женщина узнала о новой программе Штаба Рината Ахметова "Здоровое сердце". Не теряя времени, обратилась на горячую линию. А через неделю Диму уже оперировали столичные хирурги.

Без окклюдера операция была бы невозможной.



"Все хорошо, сегодня уже можно выписывать, анализы хорошие, осмотры тоже ничего не выявили патологического. Поэтому может ехать домой уже здоровым", – отметил Дмитрий Гарбуз, врач-педиатр консультативно-диагностического отделения для детей Института сердца.

Чтобы системно помочь детям Донбасса, Гуманитарный штаб Ахметова в этом году ввел специальную программу "Здоровое сердце".

Операции сделали уже восьми маленьким пациентам. Всего за время существования Щтаба помощь получили 33 ребенка.

"Вот живешь и думаешь: ничего не бывает бесплатно, а оказывается, бывает. Есть добрые люди, которые отзываются на крик наш о помощи. Спасибо огромное Ринату Леонидовичу, потому что он делает великое дело", – добавила Ольга, мама ребенка.