Программа "Здоровое сердце" Штаба Ахметова помогает детям на Донбассе

Вчера, 17:42

Операции сделали уже восьми маленьким пациентам. Всего за время существования Штаба помощь получили 33 ребенка


Семья из Донецкой области не могла вылечить сына, потому что в помощи нуждались сами родители. Еще до войны у мальчика обнаружили врожденный порок сердца. Но вовремя сделать операцию не получилось.

Врожденный порок сердца у мальчика обнаружили три года назад.

"У супруга была большая проблема с сердцем. Решили проверить и ребеночка. Нам сказали, что у нас порок сердца", – говорит Ольга Пивень, жительница Курахово.

"Не было возможности прооперировать ребенка. Я – инвалид по здоровью, на группе. Мы сейчас на низкооплачиваемой работе", – продолжила Ольга.

От врачей женщина узнала о новой программе Штаба Рината Ахметова "Здоровое сердце". Не теряя времени, обратилась на горячую линию. А через неделю Диму уже оперировали столичные хирурги.

Без окклюдера операция была бы невозможной.

"Все хорошо, сегодня уже можно выписывать, анализы хорошие, осмотры тоже ничего не выявили патологического. Поэтому может ехать домой уже здоровым", – отметил Дмитрий Гарбуз, врач-педиатр консультативно-диагностического отделения для детей Института сердца.

Чтобы системно помочь детям Донбасса, Гуманитарный штаб Ахметова в этом году ввел специальную программу "Здоровое сердце".

Операции сделали уже восьми маленьким пациентам. Всего за время существования Щтаба помощь получили 33 ребенка.

"Вот живешь и думаешь: ничего не бывает бесплатно, а оказывается, бывает. Есть добрые люди, которые отзываются на крик наш о помощи. Спасибо огромное Ринату Леонидовичу, потому что он делает великое дело", – добавила Ольга, мама ребенка.
Донбасс, помощь, родители, инвалид, сердце, вылечить, курахово, Гуманитарный штаб, Гуманитарный штаб Ахметова, порок, Здоровое сердце
Все новости по теме Гуманитарный рейс Рината Ахметова.

Вы сейчас просматриваете новость "Программа "Здоровое сердце" Штаба Ахметова помогает детям на Донбассе". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Фото: fdu.org.ua

Жители Донбасса: "Эта помощь для нас просто бесценна"

1 Февраля, 09:42

За более чем 900 дней своей работы Гуманитарный штаб Рината Ахметова выдал 11 млн 295 тыс. 624 продуктовых набора

Донбасс

Жители «серой зоны» получают продукты от Гумштаба. Фото: fdu.org.ua

Жительница Донбасса: "Война постучала во все дома нашего села"

29 Ноября 2016, 13:12

Павлопольчане говорят: из села уехала молодежь, остались лишь старики-пенсионеры. Здесь нет школы и детского сада

Донбасс

София - одна из маленьких получателей по программе «Лекарства детям». Фото: из личного архива О. Адамяк

Как Гуманитарный штаб спасает детей

7 Октября 2016, 17:53

Благотворительная организация не оставила без лекарств тяжелобольных детей из Донбасса

Донбасс

Гумштаб. Помощь получают разные люди, и не только старики. Фото: fdu.org.ua

Жители Донбасса: "Нам предлагают не пособие, а помощь"

8 Февраля, 12:47

За более чем два года работы Гуманитарный штаб Рината Ахметова выдал более 11,3 млн продуктовых наборов

Донбасс

Старики Донбасса рассказали, как перебивались с хлеба на воду

8 Ноября 2016, 11:52

Волонтеры Гуманитарного штаба Ахметова спасли людей от голода

Донбасс

Гуманитарный штаб. Фото: fdu.org.ua

Гуманитарный штаб Рината Ахметова выдал 11 млн продуктовых наборов

21 Декабря 2016, 12:17

Ежемесячно помощь получают порядка 400 тысяч человек

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования