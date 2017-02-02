Сегодня Москва берет в заложники Авдеевку – Порошенко (видео)

По его словам, страна агрессор, которая является постоянным членом СБ, должна еще раз почувствовать солидарность мира с Украиной

По требованию Украины Совет Безопасности ООН сегодня рассмотрит ситуацию у Авдеевки. Об этом в Facebook сообщил президент Петр Порошенко.

"Дипломаты получили от меня четкие инструкции. Страна агрессор, которая, к сожалению, является постоянным членом СБ, должна еще раз почувствовать солидарность мира с Украиной", – написал он.

По его словам, сейчас реализуется традиционный российский сценарий – в заложники берется целый город.

"Никто не имеет права на равнодушие, когда на наших глазах реализуется традиционный российский сценарий – в заложники берется целый город. На грань гуманитарной катастрофы Авдеевку ставит Москва – жестоко и антигуманно. Она систематически нарушает Минские договоренности, и коллективными усилиями должна быть принуждена к их выполнению", – добавил Петр Порошенко.

Как сообщалось, чтобы урегулировать ситуацию на Донбассе, Петр Порошенко просит поддержки – у мировых лидеров. У президента Болгарии Румена Радева и Словакии – Андрея Киски. По телефону он подчеркнул, что Европа должна активнее давить на Россию, сохранив санкции против нее. Лидеры Болгарии и Словакии гарантировали поддержку Киеву. А накануне Петр Порошенко договорился с премьером Израиля Беньямином Нетаньяху о взаимной поддержке стран на международной арене. В частности, в Совбезе ООН, где сейчас председательствует Украина.

Напомним, что 29 января боевики предприняли попытку штурма авдеевской промзоны. По данным штаба АТО, они начали интенсивный обстрел из стрелкового оружия и минометов, а позже штурм с целью оттеснить украинские подразделения. С тех пор в Авдеевке не прекращаются боевые действия.

В Авдеевке объявлен режим ЧС в связи с обострением ситуации из-за активизации боевиков и угрозы гуманитарной катастрофы. Местная власть готовится к возможной эвакуации, однако, как отмечал глава ВГА Павел Жебривский, есть надежда на то, что ее удастся избежать. Пока эвакуированы люди с особыми потребностями и больные.